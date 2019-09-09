İlginç sesler gelen kadınlar tuvaletine girince inanamadılar
ABD'nin Montana eyaletinde, tuvaletten gelen sesler üzerine olay yerinde giden restoran çalışanları, yavru ayıyla karşılaşınca ilginç anlar yaşandı.09 Eylül 2019 Pazartesi 17:10
ABD'nin Kanada sınırındaki eyaleti Montana'da bir restoranın kadınlar tuvaletine giren yavru ayı, büyük panik yaşanmasına sebep oldu.
Birçok misafirin akşam yemeği için buluştuğu otel restoranında kadınlar tuvaletine gidenler çığlık atarak geri geldi. Bir anda oteldeki çoğu kişi, ellerindeki sopalarla kadınlar tuvaletine koştu.
Lavabonun üzerine uzandı
Olay, ABD'nin Kanada sınırındaki eyaleti Montana'da, Buck's T-4 Lodge ve Restaurant adlı mekanda yaşandı. Kadınlar tuvaletine yavru ayı girdi. Lavabonun üzerinde boylu boyunca uzanan ayı, orada uyudu.
Gürültülere aldırmadı
Hemen vahşi yaşam yetkililerine haber verildi, görevlilerin gelmesi beklenirken restorandakiler gürültü çıkarıldı. Ancak bebek ayı uyumaya yapmaya devam etti.
Uykuya daldı
CNN'ne konuşan mekanın sahibi David O'Connor, "Lobiden gürültüler duyduk, bir pencereden otele giren ayı lobiden geçerek kadınlar tuvaletine yöneldi" dedi. O'Connor, "Tuvaletten geri çıkması imkansızdı. Çünkü pencereler yüksekti. Buna rağmen orada oldukça rahat görünüyordu. İçeride biraz vakit geçirdi ve sonra da uykuya daldı." ifadesini kullandı.
İğneyle uyuşturdular
Olay yerine ulaşan vahşi yaşam yetkilileri, bebek ayıyı iğneyle uyuşturdu. Kısa bir süre beklendikten sonra davetsiz misafir güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.
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