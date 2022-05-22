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Yerel İlginç olay! Şehirdeki ambulansların camlarını kırıyor
Yerel

İlginç olay! Şehirdeki ambulansların camlarını kırıyor

Şırnak’tan Diyarbakır’a hasta getirdikten sonra park edilen ambulansın camını kıran şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve başka ambulansların camını da kırdığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 17:03:00 -
İlginç olay! Şehirdeki ambulansların camlarını kırıyor

Şırnak’tan Diyarbakır’a hasta getirdikten sonra park edilen ambulansın camı, akli dengesi yerinde olmayan şahıs tarafından kırıldı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak’tan Diyarbakır’a bir hastayı getiren sağlık ekipleri, hastayı bıraktıktan sonra bir mekanda yemek yedi. 112 Acil Sağlık ekipleri yemek yedikleri sırada iddiaya göre park halindeki ambulansın camı akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs tarafından taşla kırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, sağlıkçılar ifade vermek üzere Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Başka ambulansların da camını kırmış

İddiaya göre saldırganın başka ambulansların camlarını da kırdığı belirtildi.

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