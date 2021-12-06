İlginç olay: Otobanda TIR ile uçak çarpıştı
Almanya'da otobana iniş yapan tek motorlu uçak TIR ile çarpıştı. Kaza sonrası otoban araç trafiğine kapatıldı.
Almanya'daki Schwarzbachtalbrücke adlı otoban son derece ilginç bir kazaya sahne oldu.
Ülkenin Fransa sınırında yer alan Pirmasens bölgesindeki otobana acil iniş yapan tek motorlu uçak ile otobandaki bir TIR çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tek motorlu uçağı kullanan pilotun hafif yaralandığı, TIR şoförünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre; 72 yaşındaki pilot, Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti üzerinden Fransa'dan Hollanda'ya doğru uçuyordu.
Yaşanan kazanın ardından otoban ulaşıma kapanırken ekipler bölgeye yayılan benzin ve parçaları temizlemek için yoğun çaba harcadı.
Yerel Die Rheinpfalz gazetesinin haberine göre; otoban ancak akşam saatlerinde yeniden trafiğe açılabildi.
Kazanın maliyetinin yaklaşık 60 bin avro olduğu da açıklandı.