  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İlginç olay: Otobanda TIR ile uçak çarpıştı
Yerel

İlginç olay: Otobanda TIR ile uçak çarpıştı

Almanya'da otobana iniş yapan tek motorlu uçak TIR ile çarpıştı. Kaza sonrası otoban araç trafiğine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 08:00:00 -
İlginç olay: Otobanda TIR ile uçak çarpıştı

Almanya'daki Schwarzbachtalbrücke adlı otoban son derece ilginç bir kazaya sahne oldu.

Ülkenin Fransa sınırında yer alan Pirmasens bölgesindeki otobana acil iniş yapan tek motorlu uçak ile otobandaki bir TIR çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tek motorlu uçağı kullanan pilotun hafif yaralandığı, TIR şoförünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre; 72 yaşındaki pilot, Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti üzerinden Fransa'dan Hollanda'ya doğru uçuyordu.

Yaşanan kazanın ardından otoban ulaşıma kapanırken ekipler bölgeye yayılan benzin ve parçaları temizlemek için yoğun çaba harcadı.

Yerel Die Rheinpfalz gazetesinin haberine göre; otoban ancak akşam saatlerinde yeniden trafiğe açılabildi.

Kazanın maliyetinin yaklaşık 60 bin avro olduğu da açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sadece 13 yıl önce böyle bir ülkeydi!
Gündem

Türkiye sadece 13 yıl önce böyle bir ülkeydi!

28 Şubat darbesinde Müslümanlara uygulanan zulümden AK Parti iktidarı ile kurtulan Türkiye'de, yalnızca 13 yıl önce, Müslüman kadınlar başör..
Muz kabuğu neye iyi gelir? Muzun faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Muz kabuğu neye iyi gelir? Muzun faydaları nelerdir?

Muz hem yaz hem de kış aylarında tüketilen ve çok sevilen tatlı meyvelerden biridir.
Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!
Dünya

Putin'e bir şok iddia daha! Rus savaş uçağından vazgeçtiler, Türk SİHA'sı alacaklar!

Rus basınında yer alan haberde, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaya karar veren Irak yönetiminin bu kararından vazgeçerek Türkiye’den Bayrak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay