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Yaşam İlginç olay! Kaybolduğu düşünülen kadın öyle bir yerde çıktı ki...
Yaşam

İlginç olay! Kaybolduğu düşünülen kadın öyle bir yerde çıktı ki...

Afyonkarahisar’da kaybolduğu düşünülerek aranan yaşlı kadın evinin bodrumundaki samanların üzerinde uyurken bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 18:54:00 - 2022-09-29 18:58:26

Afyonkarahisar’da kayıp olarak ihbar bulunulan kadın AFAD ekipleri tarafından evinin bodrumundaki samanların üzerinde uyurken bulundu.

İlginç olay Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Döğer beldesinde meydana geldi. Fatih mahallesinde yaşayan K.A. isimli kadın yakınları tarafından evinde bulunamayınca jandarmaya ihbarda bulunuldu.

Saman çuvallarının üzerinde uyurken bulundu

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri arama köpekleri ile birlikte kadını aramaya başladı. 3 saatlik bir aramanın sonunda kayıp kadın evinin bodrumundaki saman çuvallarının üzerinde uyurken bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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