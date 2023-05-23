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Sosyal Medya İlginç görüntüler! Gökten solucan yağdı yetkililer şemsiye uyarısında bulundu
Sosyal Medya

İlginç görüntüler! Gökten solucan yağdı yetkililer şemsiye uyarısında bulundu

Yeniakit Publisher
2023-05-23 22:32:00 -
İlginç görüntüler! Gökten solucan yağdı yetkililer şemsiye uyarısında bulundu

Hindistan'da gökten solucanın yağdığı görüntüler sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Yetkililer vatandaşları şemsiye kullanmaları konusunda uyardı.

Hindistan'ın Nepal sınırındaki Bihar eyaletinde, gökten solucan yağdı. Halkın korku yaşadığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündeme otururken, yetkililer halkı solucan yağmuruna karşı şemsiyeyle korunmaları konusunda uyardı.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde çekilen görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi. Sayısız solucanın gökten yağdığı görüntüler kameralara anbean yansırken, yerel halk da yaşanan sıra dışı olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yetkililerden şemsiye uyarısı

Hintli yetkililer, yağmura neden olan durumla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Yerel basın olayın ardından herhangi can veya mal kaybı yaşanmadığını söylerken; yetkililer tarafından yapılan uyarılara riayet eden halkın sokağa çıkarken şemsiye kullandığı ve kendilerini korumak için evleri ile işyerlerinin kapı ve pencerelerini kapattığı bildirildi.

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