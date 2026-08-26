Birincilere sürpriz hediye: YKS şampiyonları TOGG'u kaptı!

Kabataş Erkek Lisesi'nde Asırlık Okullar Vakfı tarafından ödül töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Asırlık Okulları Vakfı Başkanı Hanefi Alper Algaç, protokol üyeleri, YKS eşit ağrılık Türkiye birincisi Tusem Bahar, YKS Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sayısal birincisi Şerif Efe Dartar, YKS Yabancı Dil Testi birincisi Eylül Uyar ve aileleri katıldı. Törende, açılış konuşmaları sonrası kürsüye gelen İstanbul Valisi Davut Gül, "Başarı kıymetli. Ama bu başarının vicdanla, merhametle, taçlanması daha kıymetli. Vicdanla merhametle, taçlanmayan bir başarı Allah muhafaza sizleri zalimliğe kadar götürür. Bu merhamet duygunu, o vicdan duygusunu muhafaza etmeniz kim ne derse desin. Türkiye'deki eğitimimiz dünyadaki sayılı eğitim sistemlerinden birisidir Bunu neye göre anlıyoruz. Şuna göre anlıyoruz. Türkiye rakipleriyle gelişmişlik, kriterlerine baktığımızda o aradaki farkı hızla kapatan bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.