Birincilere sürpriz hediye: YKS şampiyonları TOGG'u kaptı!

"Bu okullarda bir insan fabrikasıdır adeta" Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan açıklamasında, "Sermaye önemlidir. Sermayenin birikmesi gerekir ki yatırımlar olsun. Ama asıl sermaye insan sermayesidir. Bu okullarda bir insan fabrikasıdır adeta. Dolayısıyla bu tarzda kıymetli kurumlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini, onları daha da güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda da misyonunun çok kıymetli buluyorum. Orada ufak da olsa benim de bir ismimin olmasından çok büyük bir gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.