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Uzman isim en kritik detaylarıyla uyardı: Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike

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Uzman isim en kritik detaylarıyla uyardı: Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike

Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike ortaya çıktı.

#1
Foto - Uzman isim en kritik detaylarıyla uyardı: Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslı Özer, "Son dönemde ABD'de belirli doğranmış iceberg marullarıyla ilişkili Cyclospora vakaları nedeniyle yürütülen soruşturma, yaz aylarında gıda güvenliğini yeniden gündeme getirdi.

#2
Foto - Uzman isim en kritik detaylarıyla uyardı: Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslı Özer, sadece marularda görülen Cyclospora vakalarıyla ilgili değil; özellikle yaz aylarında çiğ tüketilen sebze ve meyveler, açıkta satılan dilimlenmiş ürünler ve buzlu içeceklerle ilgili gıda güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

#3
Foto - Uzman isim en kritik detaylarıyla uyardı: Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike

Cyclosporanın özellikle kontamine su veya gıdalar aracılığıyla bulaşabilen paraziter bir enfeksiyon etkeni olduğunu ifade eden Dr. Aslı Özer, yaz aylarında sıcaklıkların yüksek seyretmesiyle gıda kaynaklı enfeksiyon risklerinin artabileceğini dile getirdi.

#4
Foto - Uzman isim en kritik detaylarıyla uyardı: Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike

Özellikle pişirilmeden tüketilen sebze ve meyvelerin, uygun koşullarda saklanmayan veya açıkta bekletilen dilimlenmiş ürünlerin riskli olduğuna değinen Özer, “Hijyen koşulları yeterli olmayan işletmelerde hazırlanan salatalar ve güvenilir olmayan kaynaklardan elde edilen buz, mikroorganizmaların bulaşmasına veya çoğalmasına zemin hazırlayabilir” diye konuştu.

#5
Foto - Uzman isim en kritik detaylarıyla uyardı: Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike

Marul ve diğer yapraklı sebzelerin toprak, sulama suyu, hayvanlar, çalışanların elleri, taşıma ve hazırlama aşamalarındaki yüzeyler aracılığıyla çeşitli mikroorganizmalarla kontamine olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Özer, yaprakların ayrı şekilde ayrılması gerektiğinin altını çizdi.

#6
Foto - Uzman isim en kritik detaylarıyla uyardı: Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike

Özer, "Bu nedenle marul tüketmeden önce öncelikle eller temizlenmeli, zarar görmüş veya çürümüş yapraklar ayrılmalı ve yapraklar mümkün olduğunca birbirinden ayrılarak akan temiz su altında iyice yıkanmalıdır.

#7
Foto - Uzman isim en kritik detaylarıyla uyardı: Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike

Özellikle yaprakların kıvrımları ve birbirine temas eden yüzeyleri dikkatle temizlenmelidir.

#8
Foto - Uzman isim en kritik detaylarıyla uyardı: Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike

Yıkama işleminin amacı mikroorganizmaları tamamen yok etmek değil, yüzeydeki mikrobiyal yükü ve dolayısıyla enfeksiyon riskini azaltmaktır." dedi.

#9
Foto - Uzman isim en kritik detaylarıyla uyardı: Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike

Karpuz ve kavunun da kesilmeden önce yıkanması gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Aslı Özer, su altında yıkanması gerektini ifade etti. Açıkta satılan karpuzların ise büyük mikrop tehlikesi yarattığını Özer açıkladı.

#10
Foto - Uzman isim en kritik detaylarıyla uyardı: Meyve ve sebzelerdeki gizli tehlike

Özellikle toplu tüketim yapılan restoran ve işletmelerde hijyen kurallarına eksiksiz uyulmasının olası gıda kaynaklı enfeksiyonların önlenmesinde kritik rol oynadığına değinen Uzm. Dr. Aslı Özer, enfeksiyonlarda bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, ateş ve sıvı kaybı görülebileceğini ifade etti.

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