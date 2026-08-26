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İSLAM Alman vatandaşının İslam'la şereflenen yolculuğu! Eşinden etkilendi 66 yaşında Müslüman oldu
İSLAM

Alman vatandaşının İslam'la şereflenen yolculuğu! Eşinden etkilendi 66 yaşında Müslüman oldu

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Alman vatandaşının İslam'la şereflenen yolculuğu! Eşinden etkilendi 66 yaşında Müslüman oldu

Karabük’te yaz tatilini geçiren Alman vatandaşı Ralf Sohn, Müslüman olan eşinin yaşamından etkilenerek İslamiyet’i seçti. Sohn, Müslüman olduktan sonra “Recep” adını aldı.

İl Müftülüğünün açıklamasına göre, Müslüman olan Türk eşinin hayatından ve İslam'a dair paylaşımlarından etkilenen 66 yaşındaki Sohn, yaptığı araştırmalar ve edindiği bilgiler sonucunda Müslüman olmaya karar verdi.

Sohn'un eşinin de hazır bulunduğu ihtida merasimi, İl Müftüsü Ali Erhun tarafından gerçekleştirildi.

Erhun, Sohn'a İslam'ın temel esasları ile Müslüman olmanın anlam ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

Ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan ve "Recep" ismini alan Sohn'a, ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar takdim edildi.

İhtida merasimi, Erhun'un okuduğu duanın ardından sona erdi.

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