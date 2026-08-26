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Dünya Hürmüz boğazı için tarihi uzlaşı: İran ve Umman anlaştı
Dünya

Hürmüz boğazı için tarihi uzlaşı: İran ve Umman anlaştı

Yeniakit Publisher
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Hürmüz boğazı için tarihi uzlaşı: İran ve Umman anlaştı

Körfez'de dengeleri değiştirecek adım atan İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın ekonomik yönetimi ile gelirlerinin paylaşımı konusunda uzlaşmaya varırken Tahran yönetimi Washington'a da "Şartlarımızı kabul edin, boğazı açalım" mesajı gönderdi.

İran Devrim Muhafızları, iki ülkenin Hürmüz Boğazı gelirlerinin paylaşımı konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Taraflar ayrıca geçici ortak deniz koridoru ve mayınların temizlenmesi üzerinde çalışıyor.

Hürmüz Boğazı konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

İran ve Umman boğazın kullanımı ve gelirleri konusunda bir süredir görüşmeler yürütüyordu.

Görüşmeler sonucunda en sonunda bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

"UMMAN İLE ANLAŞMAYA VARDIK"

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada "Hürmüz Boğazı'ndaki her iki ülkenin payı ve bundan elde edilecek gelir konusunda Umman ile anlaşmaya vardık." denildi.

Paylaşım oranları ve kapsam henüz açıklanmadı.

"ABD ŞARTLARIMIZI KABUL EDERSE BOĞAZI AÇARIZ"

ABD'ye yönelik de bir uyarıda bulunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Amerika sürece engel olmaktan vazgeçer ve anlaşmaya geri dönerse, varılan anlaşma çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nı açabiliriz.

Amerika şartlarımızı kabul etmediği takdirde, Hürmüz Boğazı hiçbir koşulda açılmayacaktır.”

MAYIN TEMİZLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞILIYOR

Tarafların ayrıca geçici ortak deniz koridoru ve mayınların temizlenmesi üzerinde çalıştığı belirtildi.

Hürmüz’de görüşmeler artık yalnızca güvenli geçişi değil, ekonomik yönetimi de kapsıyor.

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