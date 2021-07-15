İletişim Başkanı Fahrettin Altun Rize açıklaması
Rize’de yaşanan sel felaketine ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, “Rabbim tekrarlarından korusun” dedi.
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Rize’de yaşanan sel felaketi ile ülke derinden sarsılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hemen afet bölgesine giderek devletin bütün imkanlarının seferber edip bölgede incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun’da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Altun yaptığı paylaşımda, “Rize'de yaşanan sel ve heyelan afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu üzücü hadisede, devletimiz bütün imkânlarıyla Rize halkının yanındadır. Rabbim tekrarlarından korusun” ifadelerini kullandı.