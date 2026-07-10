ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın
Meksika ile ortaklık kuran ABD, vida kurdu salgınıyla mücadele için özel olarak yetiştirilen sinekler üretiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meksika ile ortaklık kuran ABD, vida kurdu salgınıyla mücadele için özel olarak yetiştirilen sinekler üretiyor.
Meksika ile ABD, hayvancılık sektöründe büyük ekonomik kayıplara yol açan vidalı sineklerin yayılmasını önlemek amacıyla ortak steril sinek üretim tesisi kurdu.
Meksika'nın Guatemala sınırına yakın Chiapas eyaletindeki Metapa de Dominguez kentinde kurulan tesisin açılışı gerçekleştirildi.
Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçirilen tesiste, ilk aşamada haftada 28 milyon steril sinek üretilmesi planlanıyor.
Üretim kapasitesinin ilerleyen dönemde haftada 100 milyon steril sineğe çıkarılması hedefleniyor.
Tesiste üretilen sinekler, zararlının üremesini engellemek amacıyla Meksika'nın kuzey sınırı boyunca ve salgından etkilenen diğer bölgelere bırakılacak.
Radyasyonla kısırlaştırılan erkek sineklerin doğadaki dişi sineklerle çiftleşmesi sonucu yeni larvaların oluşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Vidalı sinek larvaları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar başta olmak üzere sıcakkanlı canlıların açık yaralarına yerleşerek canlı dokuyla besleniyor.
Tedavi edilmediğinde hayvanların ölümüne neden olabilen zararlı, son yıllarda Orta Amerika üzerinden Meksika ve ABD'ye doğru yayılım gösterdi.
ABD ve Meksika yönetimleri, tesisin salgının kontrol altına alınması ve iki ülkenin hayvancılık sektörünün korunması açısından önemli rol üstleneceğini belirtti.
Yetkililer, sınır ötesi hayvan hastalıklarıyla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürüleceğini bildirdi.
İşte tesisten görüntüler...
İşte tesisten görüntüler...
İşte tesisten görüntüler...
İşte tesisten görüntüler...
İşte tesisten görüntüler...
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