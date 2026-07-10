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ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

Meksika ile ortaklık kuran ABD, vida kurdu salgınıyla mücadele için özel olarak yetiştirilen sinekler üretiyor.

#1
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

Meksika ile ABD, hayvancılık sektöründe büyük ekonomik kayıplara yol açan vidalı sineklerin yayılmasını önlemek amacıyla ortak steril sinek üretim tesisi kurdu.

#2
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

Meksika'nın Guatemala sınırına yakın Chiapas eyaletindeki Metapa de Dominguez kentinde kurulan tesisin açılışı gerçekleştirildi.

#3
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçirilen tesiste, ilk aşamada haftada 28 milyon steril sinek üretilmesi planlanıyor.

#4
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

Üretim kapasitesinin ilerleyen dönemde haftada 100 milyon steril sineğe çıkarılması hedefleniyor.

#5
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

Tesiste üretilen sinekler, zararlının üremesini engellemek amacıyla Meksika'nın kuzey sınırı boyunca ve salgından etkilenen diğer bölgelere bırakılacak.

#6
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

Radyasyonla kısırlaştırılan erkek sineklerin doğadaki dişi sineklerle çiftleşmesi sonucu yeni larvaların oluşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

#7
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

Vidalı sinek larvaları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar başta olmak üzere sıcakkanlı canlıların açık yaralarına yerleşerek canlı dokuyla besleniyor.

#8
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

Tedavi edilmediğinde hayvanların ölümüne neden olabilen zararlı, son yıllarda Orta Amerika üzerinden Meksika ve ABD'ye doğru yayılım gösterdi.

#9
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

ABD ve Meksika yönetimleri, tesisin salgının kontrol altına alınması ve iki ülkenin hayvancılık sektörünün korunması açısından önemli rol üstleneceğini belirtti.

#10
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

Yetkililer, sınır ötesi hayvan hastalıklarıyla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürüleceğini bildirdi.

#11
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

İşte tesisten görüntüler...

#12
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

İşte tesisten görüntüler...

#13
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

İşte tesisten görüntüler...

#14
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

İşte tesisten görüntüler...

#15
Foto - ABD o ülkeyle özel sinek üretiyor! Sebebine bakın

İşte tesisten görüntüler...

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