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Furkan Soyalp Kayserispor'a gözyaşlarıyla veda etti!

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Furkan Soyalp Kayserispor'a gözyaşlarıyla veda etti!

Kayserispor'un 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, sarı-kırmızılı camiaya duygusal bir mesajla veda ettiğini duyurdu.

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Foto - Furkan Soyalp Kayserispor'a gözyaşlarıyla veda etti!

Kayserispor’un 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, sarı-kırmızılı camiaya veda etti.

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Foto - Furkan Soyalp Kayserispor'a gözyaşlarıyla veda etti!

Sanal medya hesabından yazılı bir açıklama yayınlayan Soyalp, “Bazen futbolda her şeyinizi ortaya koysanız da yetmeyebiliyor. Bu sezon boyunca sahada, antrenmanda, iyi günde ve kötü günde elimden gelenin fazlasını vermeye çalıştım.

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Foto - Furkan Soyalp Kayserispor'a gözyaşlarıyla veda etti!

İyi oynadığım günler oldu, kötü oynadığım da... Ama maç bittiğinde vücudumun son gücünü kullanmadığı hiç olmadı. Pes etmemek için son ana kadar savaştık. Ancak ne yazık ki emek her zaman karşılığını vermiyor. Burada geçirdiğim süre boyunca bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, yöneticilere, kulüp çalışanlarına ve her koşulda takımının yanında olan büyük Kayserispor taraftarına ve "Kapalı Kale'ye" minnettarım. Söylemeden geçemeyeceğim; ilk geldiğim günden bu yana, kendi içlerindeki savaşçı ruhun yansımasını bana yakıştıran Kayseri halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı taşıdığım her gün benim için büyük bir gurur ve unutulmaz bir tecrübe olarak kalacak. Her şey için teşekkürler Kayserispor” ifadelerine yer verdi. (DHA)

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