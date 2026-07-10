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Eğitim LGS'de tercih artık daha kolay: 'Rota Maarif' erişime açıldı
Eğitim

LGS'de tercih artık daha kolay: 'Rota Maarif' erişime açıldı

Yeniakit Publisher
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LGS'de tercih artık daha kolay: 'Rota Maarif' erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen platform üzerinden öğrenciler ve veliler, LGS kapsamında 13 Temmuz'da başlayacak tercih sürecinde seçmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturabilecek.

Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik edecek "Rota Maarif" dijital platformu erişime açıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla "Rota Maarif" platformu kuruldu. Sistem sayesinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarının güncel bilgilerine tek bir platform üzerinden kolayca erişebilecek.

Rota Maarif'te kullanıcılar okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabiliyor. Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor.

Rota Maarif platformu, bugün LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 13 Temmuz'da başlayacak tercih sürecinde öğrenci ve veliler için "tercih danışmanı" işlevi görecek. Platformla sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturabilecek. Dijital platform "rotamaarif.meb.gov.tr" internet adresinden kullanıma sunuldu.

 

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