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Tarım
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90 günde servet topladılar! Bu ürünü eken fakir çiftçiler bir anda zengin oldu!

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90 günde servet topladılar! Bu ürünü eken fakir çiftçiler bir anda zengin oldu!

Hindistan’ın Odisha eyaletinde yer alan Kundhei köyü, bugünlerde tarım dünyasının konuştuğu sıra dışı bir başarı hikayesine ev sahipliği yapıyor. Yıllarca ektikleri pirinç ve mısırı bırakıp tavsiye üzerine Tayvan Karpuzu eken köylüler, bir anda zengin oldu. Sadece 3 ay gibi kısa bir sürede yaptıkları yatırımı dörde katlayan üreticiler, elde ettikleri dev kazançla zenginliğin de kapısını araladı. Türkiye’de de Adana ve Mersin’de ufak ufak ekimi yapılan o bitki ve dudak uçuklatan kazancı...

#1
Foto - 90 günde servet topladılar! Bu ürünü eken fakir çiftçiler bir anda zengin oldu!

Hindistan’ın Odisha eyaletinde yıllarca pirinç ve mısır ekerek sadece günü kurtarabilen çiftçiler, tavsiye üzerine denemek için rotayı egzotik Tayvan Karpuzu’na (Sarı Karpuz) kırınca hayatları kökten değişti. Bir zamanlar geçim sıkıntısı çeken köylüler, şimdi tarlalarından fışkıran servetin keyfini sürüyor.

#2
Foto - 90 günde servet topladılar! Bu ürünü eken fakir çiftçiler bir anda zengin oldu!

2021 yılında küçük bir deneme üretimiyle başlayan bu serüven, kısa sürede köy halkı için tam zamanlı bir darphaneye dönüştü. Üreticilerin paylaştığı gelir rakamları ise tarım sektöründe taşları yerinden oynatacak cinsten!

#3
Foto - 90 günde servet topladılar! Bu ürünü eken fakir çiftçiler bir anda zengin oldu!

Sadece 50 bin rupilik bir başlangıç sermayesi, sezon sonunda tam 200 bin rupilik bir gelire dönüşüyor. Tüm masraflar çıktıktan sonra 3 ayda elde edilen 150 bin rupilik net kâr, bölgedeki geleneksel mahsullerin hayal bile edemeyeceği bir seviyede.

#4
Foto - 90 günde servet topladılar! Bu ürünü eken fakir çiftçiler bir anda zengin oldu!

Üreticiler, bu egzotik meyvenin kilogram satış fiyatının yerel kırmızı karpuzları ikiye katladığını belirtiyor. Hasat döneminde yaşanan yoğun talep ve yüksek kâr marjı sayesinde, üretim alanını genişleten çiftçiler için ev ve araba sahibi olmak artık bir hayal değil, sadece bir-iki hasatlık bir hedef haline gelmiş durumda.

#5
Foto - 90 günde servet topladılar! Bu ürünü eken fakir çiftçiler bir anda zengin oldu!

"Aarohi" ve "Vishala" gibi özel sarı karpuz türleriyle tarlalarını donatan köylüler, tarımda inovasyonun nasıl bir servet yaratabileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor. Piyasada kapış kapış giden ve alıcısı hazır olan sarı karpuzun sırrı üç ana maddede gizli!

#6
Foto - 90 günde servet topladılar! Bu ürünü eken fakir çiftçiler bir anda zengin oldu!

Dışı klasik yeşil olsa da kesildiğinde ortaya çıkan parlak sarı renk, lüks restoranların ve sofraların yeni gözdesi haline geldi. Geleneksel kırmızı karpuzlara oranla çok daha yüksek bir şeker oranına ve aromaya sahip. Sadece 90 günde olgunlaşıyor. Hızlıca hasat edilen karpuzların ardından arazi hemen pirinç ekimine hazır hale geliyor.

#7
Foto - 90 günde servet topladılar! Bu ürünü eken fakir çiftçiler bir anda zengin oldu!

Böylece çiftçiler, tek bir araziden yıl boyu çift maaş alır gibi gelir elde ediyor. Kundhei köyü örneği, doğru ürünü doğru teknikle buluşturan her çiftçinin kısa sürede sınıf atlayabileceğini ve tarımın doğru adımlarla nasıl dev bir kazanç kapısına dönüşebileceğini açıkça gösteriyor.

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