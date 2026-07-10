90 günde servet topladılar! Bu ürünü eken fakir çiftçiler bir anda zengin oldu!

Hindistan’ın Odisha eyaletinde yer alan Kundhei köyü, bugünlerde tarım dünyasının konuştuğu sıra dışı bir başarı hikayesine ev sahipliği yapıyor. Yıllarca ektikleri pirinç ve mısırı bırakıp tavsiye üzerine Tayvan Karpuzu eken köylüler, bir anda zengin oldu. Sadece 3 ay gibi kısa bir sürede yaptıkları yatırımı dörde katlayan üreticiler, elde ettikleri dev kazançla zenginliğin de kapısını araladı. Türkiye’de de Adana ve Mersin’de ufak ufak ekimi yapılan o bitki ve dudak uçuklatan kazancı...