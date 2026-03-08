Bakan Yumaklı'dan şer odaklarına sert uyarı: "İsrail'in yayılmacı emelleri sınırlarımıza dayandı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bölgemizin tamamında huzurun, barışın ve istikrarın hakim olması için Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün unsurlarımızla gayret ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı" programında partililer ile bir araya geldi. Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

"İsrail’in o savaşı yayma amaçları sınırlarımıza kadar dayanmış durumda"

İftar programında konuşan Bakan Yumaklı, "Bölgemizin tamamında huzurun, barışın ve istikrarın hakim olması için Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün unsurlarımızla gayret ediyoruz. Bu çerçevede hepinizin televizyon ekranlarında endişeyle izlemiş olduğu, maalesef ki bir yılın üzerinde süredir Gazze katliamını konuşurken, daha önce Suriye iç savaşını konuşurken bugünlerde İsrail’in o savaşı yayma amaçları sınırlarımıza kadar dayanmış durumda. Bu noktada toplumsal dayanışmamızın, ortak geleceğimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu, bunu ön gören, bu vizyonu vatandaşına veren bir Cumhurbaşkanının ne kadar önemli olduğunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘dünya 5’ten büyüktür ve adil bir dünya mümkündür’ diyerek bütün bunları çok daha öncesinden hatırlatıp, sonra iç cephemizi güçlendirmemiz gerektiğini, ‘artık Türkiye için terörsüz bir Türkiye olmalıdır’ diyerek Cumhur İttifakı olarak bugün hepimizi bir güvenli adada tutacak şekilde, ülkemizi her türlü beladan, musibetten muhafaza etmek için bütün gayretiyle çalışıyor. Bizler de Cumhurbaşkanımızın çalışma arkadaşları olarak bu gayrete eşlik ediyoruz. Elbette AK Parti teşkilatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açtığı bu vizyon, bu yolda çalışmaya gayret edeceğiz" dedi.

"Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir"

Partililere emeklerinden dolayı teşekkür eden Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanın bu kutlu yol arkadaşı olmak ve sizlerle omuz omuza vermek, aynı dava, aynı ideal ve aynı hedef uğruna çalışmaktan gurur duyuyorum. Bu memleketin evladı olmaktan, AK Parti’nin bir neferi, mensubu olarak bu ülkeyi çok daha iyi yerlere götürmek için gecesini gündüzüne katan bir teşkilatı olmaktan gurur duyuyorum. Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir" diye konuştu.

"Mazlum coğrafyaların kaderine şekil vermeye, inşa etmeye hep birlikte devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise, "AK Parti olarak güçlü bir kadın hareketi olduğumuzu her zaman zihnimizde, gönlümüzde taşıyarak, kadınların fedakarlığı, cesareti, mücadele azmi ve nezaket dolu siyaset anlayışlarıyla inşallah Türkiye’nin geleceğine, mazlum coğrafyaların kaderine şekil vermeye, inşa etmeye hep birlikte devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

2028 yılındaki seçimleri için canla, başla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükgümüş, "Bu sofralardan elde ettiğimiz bereketle, inşallah hane hane yaptığımız ziyaretlerden kazandığımız yüksek motivasyonla, sıktığımız her elde, zihnine, gönlüne ulaşmak için mücadele ettiğimiz her bir kardeşimizin mücadele azmiyle son surat çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah şu sofralarda kardeşçe, bereketle, heyecanla buluştuğumuz gibi sahada yürüttüğümüz faliyetlerimizle de aynı duygu ve kararlılıkla önümüzdeki dönem çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün dünden daha fazla üzerimizde sorumluluk var. Recep Tayyip Erdoğan’a sadece Türkiye’nin değil tüm dünya mazlumlarının ihtiyaç duyduğu çok önemli bir döneme girdiğimizin farkındayız. Onun için gayretimize, sorumluluğumuza, çalışmalarımıza dört elle sarılacağımız bir dönemde hep birlikte sahada mücadele edeceğiz ve Allah’ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu tarafından Bakan Yumaklı ve Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş’e hediye takdim edildi.