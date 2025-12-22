  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gaffar Yakınca Ali Mahir’i böyle tanımladı! ‘Mide bulandırıcı biri’ Dünyanın tüm çöplerini toplasalar böyle bir tip çıkmaz

Her fırsatta inkar ediyorlar! Ortaylı’dan CHP’lileri çıldırtacak Osmanlı çıkışı

Ali Koç'tan Sadettin Saran yorumu! Adli kontrol kararı sonrası ilk açıklama

Petrol tankerine el konuldu! Haydut iş başında

Çin çalgı çengi işine de el attı! CHP’nin para akıttığı dansçılar kıskanacak

Babacan’dan basın özgürlüğü ve demokrasi itirafı! Avrupalılara sorunca yüzleri yere bakıyor

Tasavvuf sanatçısı Ahmet Özhan Akit TV’de yorumladı! ‘Dinle ilim olmaz’ diyenlere cevap

Erdoğan’ı suçlayan CHP, kendi rezaletini örtbas etti! Soru var cevap yok

Cumhuriyet Halk Partisi nedir? Tarihçi yazar Mustafa Armağan araştırdı ve yazdı

Yılbaşı eğlence değil, sınav
Gündem İletişim Başkanı Duran'dan bütçe açıklaması: Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren yol haritası
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan bütçe açıklaması: Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren yol haritası

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İletişim Başkanı Duran'dan bütçe açıklaması: Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren yol haritası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun üretimi, istihdamı ve adil kalkınmayı önceleyen bir anlayışla hazırlandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan bu bütçe, üretimi, istihdamı ve adil kalkınmayı önceleyen, Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren bir yol haritasıdır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun millet, ülke ve gelecek için hayırlı olmasını diledi.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan bu bütçe, üretimi, istihdamı ve adil kalkınmayı önceleyen, Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren bir yol haritasıdır. Komisyon sürecinden Genel Kurul görüşmelerine kadar büyük bir gayretle çalışan tüm milletvekillerimize, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'yi daha güçlü, daha müreffeh ve daha itibarlı bir geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Burhanettin Duran, Mehmet Daniş ile bir araya geldi
Burhanettin Duran, Mehmet Daniş ile bir araya geldi

Gündem

Burhanettin Duran, Mehmet Daniş ile bir araya geldi

İletişim Başkanı Duran'dan "10 Aralık" mesajı
İletişim Başkanı Duran'dan "10 Aralık" mesajı

Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan "10 Aralık" mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23