İstanbul merkezli 12 ilde dev operasyon

İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalayarak dolandırıcılık yapan şüpheliler elde edilen geliri Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına aktardığı tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği belirlendi.

 

120 MİLYON TL MALVARLIĞINA EL KONULDU, 46 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda suça karışan 1 döviz bürosu ile birlikte, şüphelilere ait 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde toplam 59 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. 48 şüpheli gözaltına alındı.

