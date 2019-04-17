İlçede halk oylaması yapıldı! 'Mangala evet'

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmamasına ilişkin halk oylamasında karar verildi. Oylamaya katılanların yüzde 67'si "Mangala evet" dedi.

elediyeye gelen talepleri değerlendiren Esenler Belediyesi katılımcı belediyecilik anlayışından hareketle, daha önce bir çok projenin uygulanıp uygulanmamasında olduğu gibi kararı yine halkın vermesini istedi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin girişine konulan bir sandıkla vatandaşın fikri soruldu.

6 Nisan'da başlayan oylama 17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 13.00 itibariyle sona erdi. Oylar 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde vatandaşların ve basının huzurunda sayıldı. Sayıma, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.

Kararı nihai kullanıcı versin istedik

Oylar sayılırken Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, basın mensupları ile orada bulunan vatandaşlara halk oylaması ile ilgili kısa bir konuşma yaptı. Demokratik ve şeffaf bir seçim olduğunu belirten Göksu, "Millet Bahçesi sadece Esenler'e hizmet vermesinin ötesinde özellikle bu civardaki bütün ilçelere hizmet veren bir Millet Bahçesi. Bahçenin içerisinde mangallarla ilgili değişik alanlar oluşturduk. Mangallar yakıldıkça zaman zaman özellikle civar evlerden ve parkın içerisinde bulunanlardan şikayetler gelmeye başladı. 'Biz duman kokusu altında Millet Bahçesi'nde piknik yapmak istemiyoruz' diyenler oldu. Bunun üzerine, biz kendimiz karar vermeyelim bunun nihai kullanıcıları karar versin diyerek bir çalışmaya girdik" dedi.

Bizim değil, halkın dediği olacak

Halk oylamasında "evet" de "hayır" da ne çıkarsa çıksın halkın istediğinin yerine gelmiş olacağını vurgulayan M. Tevfik Göksu, "Milletin dediği her zaman en doğrudur. Hangi sonuç çıkarsa onun gereğini yapacağız ve yarından itibaren uygulamaya başlatacağız. Hem katılımcı bir anlayış hem insanların kendi şehirleriyle gönül bağlarını güçlendirmek hem de şehri birlikte yönetme adına örnek bir uygulama olacak. Mangala evet kararı çıkması durumda mangala karşı çıkanları da rahatsız etmeyen farklı uygulamalara gideceğiz. Sonuçta buraya gelen herkes mutlu olacak" ifadelerini kullandı.

Yüzde 67 mangaldan yana

Oyların sayımı sonucunda 3.651 ziyaretçinin oy kullandığı görüldü. Oylama sonucunda 2.446 vatandaş "evet" (yüzde 67), 1205 vatandaş da "hayır" (yüzde 33) oyu kullandı. Böylece Esenler halkı 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde "mangala devam" kararı vermiş oldu.