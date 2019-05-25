İlçe seçim kurulları, YSK’nın kararına direnmiş!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline gerekçeli kararında; "754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir. Kanuna aykırılık oluşturan bu belirlemenin neden yapıldığı ilçe seçim kurulları tarafından izah edilmemiştir" denildi.



YSK'nın gerekçeli kararında; kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğine de açıkladı.





Fatih'te 3 bin 155 kişilik listeden 204 kişi seçimde görev almış!

Fatih Kaymakamlığı'nın, ilçedeki seçim kurullarına 3 bin 155 kişilik liste gönderdiği bildirildi. İlçe seçim kurullarının, Fatih Kaymakamlığı'nın 3 bin 155 kişilik liste göndermesine rağmen kendilerine 204 kişilik liste geldiğini iddia ederek gerçeğe aykırı bilgi verdiği öğrenildi. Fatih'te üç seçim bölgesinde 841 sandık bulunuyor.

Gaziosmanpaşa'da 274 kişi yasalara aykırı olarak sandıkta görevlendirilmiş!

Gaziosmanpaşa 1. No'lu Seçim Kurulu'nun, sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan 274 kişiyi görevlendirdiği de tespit edildi.





YSK: Sandıkta görev yapanların listeleri hangi kurumlardan temin edildi?



Yüksek Seçim Kurulu, 23 Nisan 2019 tarihli kararında; sandık kurulu başkan ve memur üyelerin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiğini ilçe seçim kurullarına sordu.





Kararda; şöyle denildi:

"6 bin 539 sandıkta, sandık kurulu başkanının ve 13 bin 84 sandıkta, kamu görevlisi olması gereken üyenin kamu görevlisi olmadığı iddia edildiğinden;

a) 298 sayılı kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesinin istenilmesine,

b- Bu listelerin dışında görevlendirme yapılmış ise, hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına, bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen var ise bunların da listesinin ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesinin istenilmesine,

Ara karar gereklerinin beş gün içinde ilgili ilçe seçim kurulları tarafından kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesine oy birliğine karar verildi."







Sandık başkanı ve asil üye kamu görevlilerinden seçilir!



1- [YSK Mevzuat / 7102/3 md.]

"İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler."

2- [YSK Mevzuat / 7102/4 md.]

"İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, bildirilen listeden sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder. Bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirler"