İlçe sağlık kompleksleri bu yıl içinde hizmete açılacak

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018 yılında ihaleleri yapılan, içinde ağız diş sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi, kanser erken tanı ve teşhis merkezi, 112 acil sağlık hizmeti istasyonu ve aile sağlığı merkezi bulunacak ilçe sağlık kompleksleri, bu yıl içinde tamamlanarak hizmete girecek.

İlçe sağlık komplekslerinin yapımında son aşamaya gelinirken, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar ve Daire Başkanı Mücahit Uzunkaya, ilçe sağlık kompleksi yatırımlarını ve 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi inşaatını yerinde incelemek üzere Mersin’e geldi. Duyar ve Uzunkaya’ya İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı eşlik etti.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Bahçacı, Mersin’de bulunan sağlık tesislerinin altyapısını güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu yıl şubat ayında İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasını tamamlayarak hizmete aldıklarını belirten Bahçacı, “İlçelerimizde bulunan ilçe sağlık müdürlüğü binalarımızı da yeniliyoruz. İlk etapta dört ilçemizi yatırım kapsamına aldık. 2018 yılı nisan ayında ihalelerini yaptık. İnşaatlar hızla devam ediyor. Bu yıl içerisinde hizmete girecek olan binalarımızda ilçe sağlık müdürlüğünün yanı sıra ağız diş sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi, kanser erken tanı ve teşhis merkezi, 112 acil sağlık hizmeti istasyonu ve aile sağlığı merkezi bulunacak. Hizmete girecek olan yeni binalarımız ile birlikte vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetinin kalitesi önemli ölçüde artacak. Aynı zamanda oralarda hizmet verecek olan personelinde memnuniyetini de artıracağız” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapımında son aşamaya gelinen Tarsus, Erdemli, Silifke ve Bozyazı ilçe sağlık komplekslerinin bu yıl içerisinde hizmete açılmasının planlandığı bildirildi. Kaba inşaatı tamamlanan 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesinin ise 2020 yılı üçüncü çeyreğinde hizmete gireceği ifade edildi.