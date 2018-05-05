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İlçe Milli Eğitim Müdürü mantar toplarken kalp krizi geçirdi

Tunceli, Pülümür İlçe Milli Eğitim Müdürü Nur Ali Özdemir, mantar toplarken kalp krizi geçirdi; bölgeden askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:38
İlçe Milli Eğitim Müdürü mantar toplarken kalp krizi geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Pülümür İlçe Milli Eğitim Müdürü Nur Ali Özdemir, yanında bir arkadaşıyla birlikte ilçeye bağlı Dağyolu köyü yakınlarına mantar toplamaya gitti. Burada rahatsızlanan Özdemir'in kalp krizi geçirdiğini anlayan arkadaşı durumu sağlık ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

DURUMU CİDDİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler Özdemir'e ilk müdahaleyi yaptı. Ancak bölgenin dağlık olması nedeniyle Özdemir için helikopter talep edildi. Askeri helikopterle bulunduğu yerden alınan Özdemir Erzincan'a götürüldü.

Özdemir'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:38
  1. Erzincan
  2. Pülümür İlçesi
  3. Milli Eğitim Bakanlığı
  4. nur ali özdemir
  5. Tunceli

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