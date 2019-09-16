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İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bozüyük’e veda etti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinden Kütahya’ya tayin olan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner personeli ile vedalaşarak görevinden ayrıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:46
İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bozüyük’e veda etti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinden Kütahya’ya tayin olan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner personeli ile vedalaşarak görevinden ayrıldı.


Duygu dolu anların yaşandığı vedalaşma programında konuşan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, 11 yıl birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına veda etti. Her bir personeli ile tek tek görüşen Hakkı Güner, helallik isteyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Zaman zaman konuşmakta zorlanan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, 11 yıllık görev süresi boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti.


Müdür Güner konuşmasında, “11 yıl sizlerle birlikte omuz omuza Bozüyük’ün huzur ve refahı için mücadele ettik. Bu zorlu çalışma koşulları sırasında verdiğiniz katkı ve üstün gayretlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında birbirimize hakkımız geçmiş olabilir. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal ediniz. Bozüyük’te hiç unutamayacağım bir yolculuk yaptım. Sizlerle var oldum, imkânsızları ve zorlukları sizlerle birlikte aştık. Hep beraber güçlü olduk. Bugünden sonra yolunuza bensiz devam edeceksiniz. Bana inanıp güvendiğiniz ve destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hepiniz hakkınızı helal ediniz. Allah’a emanet olun” dedi.


Vedalaşma programı sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü birim amirleri ve personeli hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:46
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