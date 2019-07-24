İlçe Ekonomisine 6 Milyon TL Katkı Sağlayacak Projeye Kaymakam Duru’dan da Destek Geldi

Develi Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cezmi Hodul Develi Kaymakamı Murat Duru’yu makamında ziyaret etti.

Başkan Cezmi Hodul, ülkenin geçtiği zor dönemde bölge çiftçisini rahatlatmak için hazırladıkları "Hizmet Pınarı Projesi" hakkında Develi Kaymakamı Murat Duru’ya genel bilgilendirme yaptı. Başkan Hodul, "Hizmet Pınarı Projesinin et ve süt ürünleri üretiminde ilçe ekonomisine 6 milyon TL katkı sağlayacak. Proje yüzde seksen bitti. Projenin kalan eksiklerini tamamlamak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "İlçemize faydalı olacak her türlü projeye destek veriyoruz. Hizmet Pınarı Projesi bölgedeki hayvancılık ve çiftçilik yapan kardeşlerimize çok büyük katkı sağlayacak. Bizde bu güzel projenin biran önce faaliyete geçmesi için imkan dahilinde üzerimize düşeni yapacağız. Bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.