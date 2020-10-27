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Gündem İlber Ortaylı’yı çileden çıkaran görüntü! 'Şarttır' deyip paylaştı
Gündem

İlber Ortaylı’yı çileden çıkaran görüntü! 'Şarttır' deyip paylaştı

Tarihçi Prof. İlber Ortaylı sosyal medya hesabından tarihi Laleli Camisinin avizelerinin fotoğrafını paylaşarak tepkini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:13:00 -
İlber Ortaylı’yı çileden çıkaran görüntü! 'Şarttır' deyip paylaştı

Tarihi caminin avizelerine asılan ampuller İlber Ortaylı’yı kızdırırken, uzun bir mesaj paylaştı. Ortaylı mesajında, “Laleli Camii, Nuruosmaniye’deki bağıran barok üslubun aksine biraz daha Osmanlılaşmıştır ama orijinal ve güzel bir eserdir. Medresesi 1911 yangınında dört duvar haline gelmiş. Mübahat Kütükoğlu Hoca bunu tespit etmişti. Kütüphanesinin encamını İsmail Erünsal Hoca anlatıyor. İçindeki yazmalar eksiksiz olarak Süleymaniye Kitaplığı’na nakledildi” ifadelerini kullandı.

Ortaylı devamında ise eleştirerek şunları yazdı:

“Bir zevksizlik, bu camii de sardı. Muhteşem avizeye takılan lambalar, haklı olarak sosyal medyanın dikkatini celbetti. Tarihi İstanbul’u imar eden insanlara göre zevkimiz yok. Daha doğrusu o zevki taşıyanlar buradan gitmiş, yerlerine başkaları gelmiş.

Bazı camilerimizde çok meraklı, hatta eserin tarihini tetkik eden imamlar ve müezzinler var. Bazılarında ise hiç böyle bir eğilim görülmüyor. Suriçi’ndeki tarihi camilerin personelinin Osmanlı estetiğinden (bediiyatından) anlamaları lazım. Vakıf Genel Müdürlüğü’nün de devamlı bir teftiş kuruluyla bu tarihi eserleri gözden geçirmesi şarttır.”

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