İlber Ortaylı’ya yine bir haller oldu! 'Şırnak'ta üni̇versi̇te olmaz'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 27 Mart-2 Nisan arasında kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikte, Tarihçi-yazar İlber Ortaylı, öğrencilerle bir araya geldi.

Ortaylı, adının verildiği Vefa Lisesi Kütüphanesi'nde buluştuğu gençlere, alışkanlıklar konusunda önerilerde bulundu.

"EĞİTİM ENSTİTÜLERİNİ KAPATMAK CEHALETTEN"

Ortaylı, eğitimin uzaktan yapılmasını yanlış bulduğunu belirterek, "Maalesef eski edebiyatımızı size öğretecek bir kültürümüz kalmadı. Yani eğitim enstitüleri kapatıldı. Kapatılması kötü niyetli olmadı. Şuurlu bir şeyden daha kötü. Düpedüz cehaletten" diye konuştu. Gençlerin şiir edebiyat ve tiyatro öğrenmek zorunda olduklarını belirten Ortaylı, "Meslektaşlarıma da yönelik bir şey. Bilmek zorundasınız ve öğretmek zorundasınız" diye konuştu.

Eğitim kurumlarının ticarileştiğini kaydeden Ortaylı, "Her ilana inanmayın. Dershanelerin başarı derecesi yüzde 20'lerdedir, yüzde 30 bile değildir" dedi.

"ŞIRNAK'TA ÜNİVERSİTE OLMAZ"

Soruları da yanıtlayan Ortaylı, "Fakat bazı üniversiteleri açmasak iyi olurdu. Şırnak'ta üniversite olmaz; burada okunur. Bu çok açık bir şey. Şırnak'ta kim okur üniversiteyi ? Kim ders yapar orada ? Burada çocuk büyükşehir de okuyacak, büyükşehri görecek. Oraya gidip üniversite açmakla mı olur bu iş? Bunu dediğimde çok kızmışlardı" ifadesini kullandı.

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