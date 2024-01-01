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Sosyal Medya İlber Ortaylı'nın yılbaşı programı şaşırttı! Bakın o gece ne yapıyormuş?
Sosyal Medya

İlber Ortaylı'nın yılbaşı programı şaşırttı! Bakın o gece ne yapıyormuş?

Yeniakit Publisher
2024-01-01 08:02:00 -

Candaş Tolga Işık'ın Kafa Dergisi’nin YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, yılbaşı itirafıyla herkesi şaşırttı.

Candaş Tolga Işık'ın Kafa Dergisi’nin YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, yılbaşı itirafıyla herkesi şaşırttı.

 

31 Aralık gecesinin Türkiye'dekinin aksine Avrupa'da cansız geçtiğini belirten İlber Ortaylı yılbaşı ve noel arasındaki farka dikkat çekerek, “Noel ayrı gecedir. Avrupalılar Noel'de aileleriyle bir araya gelirler ama yılbaşında herkes kendi köyüne, tarlasına, plajına gider” ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık'ın “Yılbaşında ne yaparsınız?” sorusuna “Yatar uyurum yanıtını veren İlber Ortaylı, sevenlerini üzdü şaşırttı. Ortaylı, yılbaşında, “İnadına uyurum. 02.00'de yatacaksam, o gün 11.00'de uyurum. Hem gıcıklık olsun diye hem de canım istiyor diye bunu yaparım.” diye konuştu.

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