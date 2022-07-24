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Gündem İlber Ortaylı'dan tuhaf "Ayasofya" çıkışı! Senin derdin ne hoca?
Gündem

İlber Ortaylı'dan tuhaf "Ayasofya" çıkışı! Senin derdin ne hoca?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yılda 3 milyon kişinin Ayasofya'yı ziyaret etmesinin facia olduğunu iddia ederek, Ayasofya’nın restorasyon için belli bir müddet mutlaka kapatılması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 10:21:00 -
İlber Ortaylı'dan tuhaf "Ayasofya" çıkışı! Senin derdin ne hoca?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yılda 3 milyon kişinin Ayasofya Camii'ni ziyaret etmesinin facia olduğunu iddia ederek, Ayasofya’nın restorasyon için belli bir müddet mutlaka kapatılması gerektiğini belirtti.

Ortaylı, "1500 yıllık tarih içinde sanmıyoruz ki bir yılda 3 milyon insan böyle bir muhteşem binaya girmiş olsun. Bu ulaşılmamış bir yüktür" uyarısı yaptı.

 

 

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