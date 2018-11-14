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İlber Ortaylı'dan dikkat çeken 'Türkiye ve Rusya' açıklaması: O zaman hayat duruyor

Moskova Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Rusya ve Türkiye arasında barış olmadığı zaman hayat duruyor." dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 00:01
İlber Ortaylı'dan dikkat çeken 'Türkiye ve Rusya' açıklaması: O zaman hayat duruyor

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Rusya ve Türkiye arasında barış olduğu müddetçe kalkınmanın olduğunu belirterek, "Eğer iki ülke arasında barış olmazsa o zaman hayat duruyor." dedi.

Ortaylı, Moskova Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Bağlamda Türkiye ve Rusya" panelinde iki ülke arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, Sovyetler Birliği ile hiçbir zaman savaşmadığını anımsatan Ortaylı, "1. Dünya Savaşı'ndan çıkmamıza rağmen o dönemde sağlık, eğitim ve demir yolu gibi konularda çok önemli mesafe katettik. Araya 2. Dünya Savaşı girmese, daha çabuk kalkınabilecektik." diye konuştu.

Rusya ve Türkiye arasında barış olmazsa hayat durur

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarih boyunca devam ettirdiği önemine işaret eden Ortaylı, "Rusya ve Türkiye arasında barış olduğu müddetçe kalkınma oluyor. Eğer iki ülke arasında barış olmazsa o zaman hayat duruyor." dedi.

Konuşmasında Kırım'ın işgaline de değinen Ortaylı, "Son dönemde Kırım'ın işgali gibi sorunlar yaşadık. Ancak dışişlerimiz burada çok doğru bir politika takip etti. Bu doğru politikanın iyi izlenmesi ve bilinmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Panelde konuşan Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dmitriy Vasilyev de Rusya'nın tarih boyunca en yetenekli diplomatlarını Türkiye'de görevlendirdiğini söyledi.

Rusya ve Türkiye arasındaki iyi ilişkiler Avrupalı ülkeleri rahatsız etti

Söz konusu diplomatlar sayesinde Osmanlı'dan bu yana Rusya ile iyi ilişkiler yürütüldüğünü belirten Vasilyev, şöyle konuştu:

"Rusya ve Türkiye arasında ilişkiler ne zaman iyiye gitse bu Avrupalı ülkeleri rahatsız etti. Batılı ajanlar vasıtasıyla hem Rusya'da hem Osmanlı'da siyasi ve sosyal düzeyde ilişkileri bozmak için mutlaka kışkırtıcı adımlar atıldı. Ancak hem Rusya hem de Türkiye, birbirlerine son derece yakın kültürleriyle bu zorlukları aşmayı başarmışlardır."

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, panelin ardından Ortaylı ve Vasilyev'e plaket takdim etti.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 00:01
  1. Türkiye Cumhuriyeti
  2. Sovyetler Birliği
  3. Rusya Federasyonu
  4. İlber Ortaylı
  5. Türkiye
  6. Moskova
  7. Rusya
  8. Kırım
  9. Moskova Yunus Emre Enstitüsü
  10. Hüseyin Diriöz

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