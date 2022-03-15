İlber Ortaylı isyan etti: Orta zekanın altındaki insanlar...

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmir’de bir üniversite tarafından İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında gerçekleştireceği etkinliklerin açılışında konuştu. Akademisyen ve öğrencilere konferans veren Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1918 Mondros Mütarekesi hakkında, “Mondros mütarekesi ile Türkiye bir işgalin altına girmiştir ve bu işgal yapılan muamele dolayısıyla yüz kızartıcıdır. Yoksa bir memleket 4 senedir harp eden devletlerin aksine bir hırsla bu savaşa girmediği halde kendini korumak için savaşmıştır. En çok kayıp veren ve en olmadık yerlerde direniş gösteren bir kuvvettir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilginç bir tarih yazımının da ortaya çıktığını söyleyen Ortaylı, “Bu utanç verici bir şeydir. Belirli siyasi görüşlere sahip insanların etnik milliyetçilikleri vardır. Etnik milliyetçilik bir etnik grubun hakkıdır. Yaparsın ama bunun usulü vardır. Kendi milli kültürünü, dilini sergilersin. Karşı tarafa tahripkar olarak davranamazsın. İstiklal Savaşı da 1. Cihan Harbi de kendi üslubu içinde ele alınmalıdır. 19 bin Alman asker ve subay Çanakkale’yi savundu diye oralarda beyanname yazmak, Almanya’da insanlara bunu dağıtmak çok zavallı bir ahlaksızlıktır. Bunu ciddi Almanlar bile yazmaz. Olsa olsa istihbarat teşkilatındaki veya eğitim bakanlıklarındaki bir takım orta zekanın altındaki insanlar telkin ederler. Bir takım zekası kıt Türk vatandaşları da bunu alır geçirirler. Bugün de bunlar problemdir. Bunu söylemek zorundayım” diye konuştu.