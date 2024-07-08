İlber Ortaylı da “bozkurt” tartışmasına katıldı: Bunu yapmak çok ayıp

İlber Ortaylı, futbolcu Merih Demiral'ın, Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024 maçında "bozkurt" işareti yapmasıyla ilgili gündeme ilişkin bir yazı kaleme aldı. "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" diyen Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser için “maalesef ciddi bir güvenlik bakanı değil, provokatif tavırları var” diyen Ortaylı, Almanya’yı eleştirdi. Ortaylı, “Futbol müsabakalarına kadar karışmak çok ayıp” dedi.

Ortaylı'nın Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümleri şöyle:

“Avusturya karşısındaki galibiyette, oyuncularımızdan Merih Demiral belki kendiliğinden belki de tribünlerdeki kendisini selamlayanlara uymasından ‘Bozkurt’ işareti yaparak tur attı. Bu, Alman Federal Bakan’ın onun kendi istihbaratından yanlış öğrendiği kadar Türkiye’de çok yaygın bir kullanım değildir. Olsa bile bizim ülkemizin davranışıdır. İşte size büyük devlet olamamanın mahsurları; birincisi, yanlış ve eksik bilgi alırsın. İkincisi, elbette saha senin memleketinindir ama beynelmilel müsabakalara açmışsın. O an için senin yerin olmaktan biraz çıkıyor. Her gelene nasıl davranacağını öğretemezsin. Alman İçişleri Bakanı maalesef ciddi bir güvenlik bakanı değil, provokatif tavırları var.”

“Futbol müsabakalarına kadar karışmak çok ayıp. 1936 Berlin Olimpiyatları’nda değiliz. Evinize gelenlerin kendilerine has gösterilerine de fazla ses çıkartmanız hoş olmaz, aksi takdirde beynelmilel müsabaka tertipleyemezsiniz.”

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“Dışişleri Bakanlığı’nın karşı yazısında bu işaretin Almanya’da anayasayı koruma federal komitesi tarafından bir suç olarak görülmeyeceği belirtilmiş. Galiba Federal İçişleri Bakanlığı’nın kendi içinde, hukukçuların liyakati gibi bazı çözülmemiş sorunları var.”