İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığına danışman olarak hizmet verecek.03 Ekim 2018 Çarşamba 14:10
Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu Twitter'dan duyurdu.
"Türk kültürünün hizmetindeyiz"
Twitter'dan açıklama yapan Dursun, "İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz" dedi.
Kütüphanesini Külliye'ye bağışlamıştı
Prof. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş ve kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan etmişti.
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