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İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığına danışman olarak hizmet verecek.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:10
İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bakanlık danışmanı olduğunu Twitter'dan duyurdu.

"Türk kültürünün hizmetindeyiz"

Twitter'dan açıklama yapan Dursun, "İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz" dedi.

Kütüphanesini Külliye'ye bağışlamıştı 

Prof. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş ve kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan etmişti.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:10
  1. ilber ortaylı
  2. külliye
  3. kültür ve turizm bakanlığı

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