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Gündem İlber Hoca'yı hiç böyle görmediniz! Ağızları açık bıraktı
Gündem

İlber Hoca'yı hiç böyle görmediniz! Ağızları açık bıraktı

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, kitap çalışmalarına ara verip, İspanya’ya tatile gitti. Ortaylı, sosyal medya hesabından Sevilla sokaklarında şarkıya ritim tutarak eşlik ettiği anlar paylaştı. Ortaylı’nın neşeli halleri yüzleri güldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 11:08:00 -
İlber Hoca'yı hiç böyle görmediniz! Ağızları açık bıraktı

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İspanya’nın Sevilla sokaklarından paylaştığı fotoğrafla izleyenleri güldürdü. Sosyal medya hesabından “Kitap çalışmalarına kısa bir ara. İşbiliye diğer adıyla Sevilla sokaklarında…" başlığıyla yayınladığı 1 dakika 16 saniyelik videoda Prof. Ortaylı bir sokak çalgıcısına arkadaşlarıyla birlikte eşlik ederken görülüyor.

Elindeki not defteriyle tempo tutturarak şarkıya eşlik eden Ortaylı’nın neşeli halleri yüzleri güldürdü. 

 

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