İlanla koramiral aranıyor!

İngiliz Kraliyet Donanması tarafından bir sosyal ağdan “Koramiral arıyoruz. Hedef profili: eski asker, tercihen yedek üye. Aday, yıllık 200 bin eurodan fazla maaşla İngiliz nükleer denizaltılarına komuta etmekle görevlendirilecek. Kendisi son derece gizli operasyonlardan sorumlu olacak” ilanı yayınlandı.

Bu benzeri görülmemiş iş teklifi aracılığıyla, içerideki gönüllü üst düzey asker eksikliği nedeniyle, ülkede nükleer caydırıcılıkta kilit pozisyonlardan biri için bir eleman aranıyor.

Belçika Özel Kuvvetleri 30 yaşın altındaki tüm Avrupa Birliği ve İsviçre vatandaşlarına yönelik bir davetiye yayınladı. Belçikalı askeri yetkililer, yıllardır askeri istihdam konusunda sorun yaşadıklarını belirtiyorlar.

Fransız ordusu da asker açığı görüldüğünü dile getirdi.

Uzmanlar, askeri istihdam krizinin, gelişmiş ülkelerin profesyonelleşmiş ordularında büyüyen bir olgu olduğuna vurgu yapıyor. Batılı toplumların yaşlanmasının birinci nedeni olduğuna dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra tatmin etmeyen ücretler, zor askerlik yaşamı, değişen hayat standartları ve teknolojik gelişmeler gibi gerekçeler de sıralanıyor.

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Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, “2050 yılında 15-24 yaş arasındaki genç nüfus yüzde 12 oranında azalacak. Bizim de Alman ordusunda ihtiyacımız olan aktif personel sayısı bu oranda” diyerek aynı soruna dikkat çekiyor.

Son yıllarda Rusya tehdidi nedeniyle Ukrayna, Litvanya ve İsveç 2017 yılında askerliği yeniden zorunlu hale getirdi. Almanya ve Fransa’da ise zorunluğu askerliğin geri dönüşü konusu tartışılıyor.