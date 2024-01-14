  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O belediye güldürdü! 4 yıl boyunca görmedikleri kaldırımı seçime 2 ay kala fark ettiler

Bayraktar Akıncı İHA'ya yeni rakip! O ülke törenle dünyaya duyurdu

Şantiyemize 300 personel alacağız! Günlük 2 bin TL yevmiyeye çalışan bulamıyoruz

Bunları söyleyen emekli bir amiral: CHP-DEM Parti ittifakı yok edilmeye çalışılıyor

Ruslar Türkiye'nin hiç hesapta olmayan o iline kafayı taktı! Ne Antalya, ne Bodrum ne de Marmaris

Türkiye'ye sevindirecek şok haber: otomobil ithalatçısı, rekor satış elde etti! 3 kat artırarak ihya etti, binlercesi elektrikli!

9 şehitimiz varken Teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdi

Türkiye'nin turizm cennetini ihya edeceklerdi! Arapların çılgın projesi iflas etti, bölge sakinleri şokta

ABD, İsrail ve İngiltere'ye meydan okudular! Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor

Petrol geriledi! Araç sahipleri dikkat akaryakıt fiyatları: Saatler sonra LPG, Benzin ve motorine indirim var mı? Kaç lira çıkacak?
Dünya İlanla koramiral aranıyor!
Dünya

İlanla koramiral aranıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-14 08:17:00 -
İlanla koramiral aranıyor!

Büyük sıkıntı içinde olan batılı ordular, asker açığını kapatmak isteyen devletler internetten ilanla general arıyor. Peki batılı ordularda yaşanan sorunların kaynağı ne?

İngiliz Kraliyet Donanması tarafından bir sosyal ağdan “Koramiral arıyoruz. Hedef profili: eski asker, tercihen yedek üye. Aday, yıllık 200 bin eurodan fazla maaşla İngiliz nükleer denizaltılarına komuta etmekle görevlendirilecek. Kendisi son derece gizli operasyonlardan sorumlu olacak” ilanı yayınlandı.

Bu benzeri görülmemiş iş teklifi aracılığıyla, içerideki gönüllü üst düzey asker eksikliği nedeniyle, ülkede nükleer caydırıcılıkta kilit pozisyonlardan biri için bir eleman aranıyor.

Belçika Özel Kuvvetleri 30 yaşın altındaki tüm Avrupa Birliği ve İsviçre vatandaşlarına yönelik bir davetiye yayınladı. Belçikalı askeri yetkililer, yıllardır askeri istihdam konusunda sorun yaşadıklarını belirtiyorlar.

Fransız ordusu da asker açığı görüldüğünü dile getirdi.

Uzmanlar, askeri istihdam krizinin, gelişmiş ülkelerin profesyonelleşmiş ordularında büyüyen bir olgu olduğuna vurgu yapıyor. Batılı toplumların yaşlanmasının birinci nedeni olduğuna dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra tatmin etmeyen ücretler, zor askerlik yaşamı, değişen hayat standartları ve teknolojik gelişmeler gibi gerekçeler de sıralanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, “2050 yılında 15-24 yaş arasındaki genç nüfus yüzde 12 oranında azalacak. Bizim de Alman ordusunda ihtiyacımız olan aktif personel sayısı bu oranda” diyerek aynı soruna dikkat çekiyor.

Son yıllarda Rusya tehdidi nedeniyle Ukrayna, Litvanya ve İsveç 2017 yılında askerliği yeniden zorunlu hale getirdi. Almanya ve Fransa’da ise zorunluğu askerliğin geri dönüşü konusu tartışılıyor.

ABD, İsrail ve İngiltere'ye meydan okudular! Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor
ABD, İsrail ve İngiltere'ye meydan okudular! Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor

Dünya

ABD, İsrail ve İngiltere'ye meydan okudular! Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor

İngiltere'de yılın skandalı! O takım acı haberi verdi: Milyonlarca dolar kaybettiler! Futbol beşiğine bakın...
İngiltere'de yılın skandalı! O takım acı haberi verdi: Milyonlarca dolar kaybettiler! Futbol beşiğine bakın...

Spor

İngiltere'de yılın skandalı! O takım acı haberi verdi: Milyonlarca dolar kaybettiler! Futbol beşiğine bakın...

İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız
İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

Dünya

İngiltere'den Kızıldeniz açıklaması: Harekete geçmekte haklıyız

İngiltere Yemen'e saldırırken Güney Kıbrıs'ı kullanıyor
İngiltere Yemen'e saldırırken Güney Kıbrıs'ı kullanıyor

Dünya

İngiltere Yemen'e saldırırken Güney Kıbrıs'ı kullanıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail, Mısır'a bildirdi! Skandal bir iddia: Gazze'nin güney sınırına operasyon askeri açıdan bu kadar karmaşık! Algı yönetimi
Dünya

İsrail, Mısır'a bildirdi! Skandal bir iddia: Gazze'nin güney sınırına operasyon askeri açıdan bu kadar karmaşık! Algı yönetimi

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi İsrail'in Mısır'a, saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney sınırına askeri o..
Şehit eşi, İmamoğlu'nun talimatıyla sürülmüş!
Gündem

Şehit eşi, İmamoğlu'nun talimatıyla sürülmüş!

Gabar’da şehit düşen Özel Kuvvetler'de görevli Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşi, İBB Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü çalış..
Bu kez dolar değil! Necmettin Batırel’den o yatırım aracı için şok eden uyarı: Pişman olursunuz, sakın almayın
Ekonomi

Bu kez dolar değil! Necmettin Batırel’den o yatırım aracı için şok eden uyarı: Pişman olursunuz, sakın almayın

Dolar kuruna ilişkin dikkat çeken tahminler yapan Necmettin Batırel'den Bitcoin konusunda dikkat çeken bir uyarı geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23