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Dünya NATO'dan kararlılık mesajı
Dünya

NATO'dan kararlılık mesajı

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NATO'dan kararlılık mesajı

NATO, Batı Balkanlar'da istikrara yönelik kararlılığını yineledi. NATO 12 Haziran'da, Kosova'daki güvenlik durumunun son yıllarda iyileşmesi nedeniyle KFOR'un mevcut personel sayısı ve konuşlanmasında kademeli optimizasyona gidileceğini duyurmuştu.

NATO, Batı Balkanlar'ın İttifak için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, bölgesel istikrarın korunmasına yönelik "sarsılmaz kararlılığını" yineledi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'ın, Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında müttefik ülkelerin daimi temsilcilerini KFOR'un faaliyetleri hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Batı Balkanlar'ın NATO için stratejik öneme sahip olduğu belirtilerek, İttifak'ın Kosova'da güvenlik ve bölgesel istikrarı destekleme konusundaki kararlılığının sarsılmaz olduğu vurgulandı.

 

NATO'nun KFOR'un kapasitesini azaltmaya yönelik kararı hatırlatılan açıklamada, bu sürecin koşullara dayalı olarak kademeli şekilde hayata geçirileceği, güvenlik alanındaki gelişmelerin gerektirmesi halinde süreçten geri dönülebileceği aktarıldı.

Açıklamada, KFOR'un görevini yerine getirebilmek için yeterli personel, teçhizat, eğitim ve organizasyon yapısına sahip olmaya devam edeceği, farklı güvenlik senaryolarına yanıt verebilmek için de gerekli kabiliyetler, hazırlık düzeyi ve esnekliği muhafaza edeceği kaydedildi.

NATO 12 Haziran'da, Kosova'daki güvenlik durumunun son yıllarda iyileşmesi nedeniyle KFOR'un mevcut personel sayısı ve konuşlanmasında kademeli optimizasyona gidileceğini açıklamıştı.

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