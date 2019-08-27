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İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den medya ve aydınlara çağrı: O söyleme karşı çıkılmalı

‘Kadına şiddet’ söylemi yerine 'insana karşı şiddet' söylemini kullanın' diyen Prof Dr Orhan Çeker şöyle konuştu: “Medyamız, aydınlarımız, akademi dünyamız, bizim ruh dünyamıza yabancı o söyleme karşı çıkmalıdır."

27 Ağustos 2019 Salı 15:18
İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den medya ve aydınlara çağrı: O söyleme karşı çıkılmalı

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

İstanbul Sözleşmesi ve Türk Ceza Kanunu’ndaki yasalarla temelleri sarsılan aile yapısı, her geçen gün yeni bir cinayetle gündeme gelirken, medya kurumları ve feminist dernekler eliyle pompalanan “Kadına karşı şiddet” söylemine akademi dünyasından sert bir tepki geldi. “Kadına karşı şiddet” söylemi, son olarak Emine Bulut’un eski eşi tarafından vahşice öldürülmesinin ardından belli odaklarca yeniden gündeme getirildi.

“Bu konuda herkes sorumluluk almalı”

Medyada yer alan haberlerde “kadına karşı şiddet” ifadesinin kullanılmasının doğru olmadığına dikkat çeken İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker, “Kadına karşı şiddet' ifadesini ısrarla kullanmak neyin nesi? Bu ifadenin yerine ‘insana karşı şiddet’ ifadesini kullanılsın. Bu konuda herkes sorumluluk almalıdır.” sözleriyle tepki gösterdi. Çeker şöyle devam etti:
“Kadın, kadın olduğu için değil herşeyden önce insan olduğu için kendisine yapılan zulme karşı çıkılmalıdır. ‘Kadına karşı şiddet’ ifadesi kasıtlı olarak kadın-erkek ayrımını telkin etmekte, biz de safça o mel’un fikre yardımcı olmaktayız. Bu ince hinliğin farkında olunmalıdır” diyen Prof. Dr. Çeker, “Alem şahit olsun ki biz kim olursa olsun her insana ve her türlü canlıya karşı zulmü lanetliyoruz” diye konuştu.

“Ruh dünyamıza yabancı o söyleme karşı çıkmalıyız”

Çeker, şunları kaydetti:

Öyleyse ‘bizimdir’ dediğimiz televizyon kanalları, gazeteler, internet siteleri bundan sonra kadına karşı şiddet ifadesini kullanmamalıdır. Bunu bizimkilerden duyduğum zaman ben bu söylemi otomatik olarak yadırgıyorum. Medyamız, aydınlarımız, akademi dünyamız, bizim ruh dünyamıza yabancı o söyleme karşı çıkmalıdır.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:18
  1. İstanbul
  2. İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker

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