Eski bakan Soylu operasyon çocuklarının adını koydu: Çok boyutlu şer ittifakı!

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde kendisi hakkında yapılan yayınlara sert tepki gösterdi. Soylu, farklı yayın organları ve siyasi isimlerin ortak hareket ettiğini öne sürerek, "çok boyutlu şer ittifakı" ifadelerini kullandı.

HEPSİ İTTİFAK

Soylu, paylaşımında kendisine yönelik iftira, hakaret ve sistematik saldırılar gerçekleştirildiğini savundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’i, Yeni Yaşam Gazetesi’ni, Halk TV’yi ve DHKP/C’nin yayın organı olduğunu iddia ettiği Halk Okulu dergisini hedef alan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Allah bana sabır versin. Mesele Süleyman Soylu’ya iftira atmak, hakaret etmek, sistematik saldırıda bulunmak ve kara çalmak olunca; e-CHP’li Murat Emir’den, aylardır aleyhimde yayın yapan sahipleri malum paçavra Yeni Yaşam Gazetesi’ne, oradan Halk TV’ye ve DHKP/C’nin Halk Okulu müptezelliğine kadar hepsi ittifak."