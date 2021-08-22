İlahiyatçı Faruk Beşer lafı eğip bükmeden söyledi! 'Taliban'ın zaferine seviniyoruz'
Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesine ilişkin değerlendirmede bulunan İlahiyatçı Faruk Beşer, "Zaferlerine seviniyoruz. Allah yanlış yaptırmasın." dedi.
Yeniakit.com.tr
İlahiyaçı Faruk Beşer, Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Beşer, "Taliban'ı dikkat ve heyecanla takip ediyoruz. Zaferlerine seviniyoruz." dedi ve şu eklemeyi yaptı: "Yanlış yaparlar diye de korkuyoruz. Allah yanlış yaptırmasın. Ve zaferlerini tamamlasın."
'Müslümanların en büyük şeytanı ırkçılık'
Beşer, sözlerini şöyle tamamladı: "Hep söylüyoruz. Müslümanların en büyük şeytanı ırkçılık ve hizipçilik. Afganistan'da da bu şeytana uyarlar diye korkuyoruz. Dua ediyoruz, uymasınlar. Ve zaferlerini tamamlasınlar."