İlahiyatçı Faruk Beşer lafı eğip bükmeden söyledi! 'Taliban'ın zaferine seviniyoruz'

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İlahiyaçı Faruk Beşer, Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Beşer, "Taliban'ı dikkat ve heyecanla takip ediyoruz. Zaferlerine seviniyoruz." dedi ve şu eklemeyi yaptı: "Yanlış yaparlar diye de korkuyoruz. Allah yanlış yaptırmasın. Ve zaferlerini tamamlasın."

'Müslümanların en büyük şeytanı ırkçılık'

Beşer, sözlerini şöyle tamamladı: "Hep söylüyoruz. Müslümanların en büyük şeytanı ırkçılık ve hizipçilik. Afganistan'da da bu şeytana uyarlar diye korkuyoruz. Dua ediyoruz, uymasınlar. Ve zaferlerini tamamlasınlar."