İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nden 15 Temmuz mesajı:

İSTANBUL (AA) - İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konseyden yapılan açıklamada, milli birlik ve demokrasiye kasteden hain darbe girişiminin 4. yılında darbe girişimi lanetlenerek şehitlere rahmet, gazilere ise şifa dilendi.

Tarihin her döneminde dünyevi çıkarlar uğruna dini istismara kalkışan akımların hep var olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bunlar içerisinde güç devşirme yolunda dini ve dini değerleri kullanmada FETÖ, emsali az görülen bir örnektir. Bu yapı Sünni Müslüman görüntüsü altında en büyük ihaneti ve zararı, Sünni İslam yorumuna vermiştir. Ayrıca Müslümanlar arasında güven sorunu meydana getirmiş, İslam'ın sosyal yardımlaşma biçimi olan 'infak' gibi iyilik yapma yollarını tıkamıştır. Çünkü himmet, kurban ve zekat adı altında toplanan paralar, FETÖ hain terör örgütü tarafından bu millete 15 Temmuz 2016'da kurşun olarak geri dönmüştür. Kendisini, 'ılımlı İslam'ın temsilcisi olarak tanıtan bu yapı, gerçek yüzünü halkın özgür iradesiyle iktidara gelen meşru yönetime karşı darbe girişimiyle göstermiştir."

FETÖ ile güvenlik boyutunun yanı sıra ilmi sahada da mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"Eğer tarihin yeniden tekerrür etmesi istenmiyorsa, işin güvenlik boyutuyla birlikte bu yapının dini boyutuyla da ilmi ölçülerde mücadele verilmelidir. Bu tür yapılarla zamanında hukuki ve ilmi mücadele verilmediği takdirde faturası ağır olabilmektedir. Temeli istismara dayalı FETÖ ve benzeri yapılarla bilimsel anlamda mücadele noktasında biz İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz."