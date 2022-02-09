İlahiyat profesöründen iğrenç imalar

Türkiye’deki yasal boşluklardan faydalanarak istedikleri gibi at koşturan mukaddesat düşmanları, Müslümanların kutsallarına yönelik sistematik saldırılarına devam ediyor. Bir ders esnasında iffet timsali Hz. Meryem’e ‘iffetsiz’ imasında bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa ile ilk peygamber Hz. Adem ile Hz. Havva validemize “cahil” deme küstahlığında bulunan şarkıcı Sezen Aksu’nun ardından şimdi de Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Azimli’nin yazmış olduğu kitapda, yüceliğin soy-soy ile bağlantılı olmadığı anlatılırken, Peygamber Efendimize saygısız bir şekilde ahlaksız imada bulunuldu.

Şimdi de Peygamberimize saygısızlık yaptılar

Son dönemde İslam’a ve Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılardaki artış kamuoyunun dikkatinden kaçmıyor.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Azimli, kaleme aldığı kitabında Peygamber Efendimize ahlaksız imada bulunduğu ortaya çıktı.

Prof. Dr. Azimli’nin yazdığı ve Ankara Okulu Yayınları tarafından basılan “Siyeri Farklı Okumak” adlı kitabının 45. sayfasında, Hz. Peygamber’i öven bazı insanların anlatımları eleştirilirken, “Onun en asil soydan olup olmadığını ve hatta hiçbir suçu olmadığına inandığımız zina çocuğu olup olmadığını da çok önemsemiyoruz. Onun bu tür yüceliklere(!) ihtiyacı da yoktur” şeklinde ifadeler kullandığı belirlendi.

Efendimizin babasına ahlaksız isnat

Bununla yetinmeyen küstah Prof. Azimli, Peygamber Efendimizin babası Abdullah’a da evlilik öncesi ve sonrası ilişki kurmak maksadıyla kendisini davet eden kadınları ziyaret ettiği iftirasını attı.

Kitabın 44. sayfasında yer alan alçak iftirada, “Kaldı ki fazla uzağa gitmeden Hz. Peygamber’in babasının durumu, gereğince tahlil edilirse, evlendikten sonra evlilik öncesi kendisini beraber olmaya davet eden kadınlarla birlikte olmak arzusu ve isteği ile bu kadınlara gittiği ve birlikte olma arzusuna neden cevap vermediklerini sorduğu sabittir” ifadeleri kullanılara ağır bir iftirada bulundu.

Azimli, dipnotunda Beyhaki’nin ‘Delaliu’n –Nubuvve adlı eserini kaynak göstererek, “Abdullah’ın bu kadınlara fuhuş yapmak maksadıyla gittiği rivayetlerde açık bir şekilde sabittir” diyerek, iftirasını tekrarladı.

Üniversiye skandalı araştırıyor

İki cihan serveri sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’e ve babasına yönelik iğrenç iftiralarda bulunan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Azimli’ye toplumun her kesimden büyük tepki yükselirken, konuyla ilgili ulaştığımız üniversite yetkilileri, “söz konusu rezalet hakkında açıklama yapacaklarını” söyledi.

Rezilliği savundu

Öte yandan, kamuoyundan yükselen tepkilerin ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Azimli, “Hz. Peygamber’i övmek için yazdığım bir paragraftan, onun aleyhine söylediğim anlamını çıkartmak kötü niyetten başka bir şey değildir. Oturun dikkatli okuyun” diyerek, yaptığı saygısızlığın arkasında durdu.