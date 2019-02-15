“İlaçtaki fiyat artışı Çin kaynaklı”

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, ilaç sanayisinin orta ve uzun vadede karlı ve sürdürülebilir yapısına dikkati çekti.

İlaç israfının ülkenin kaynaklarını yok etmek anlamına geldiğini anlatan Oran, Türkiye’de ilaç fiyatlarına ilişkin şunları söyledi: “Ar-Ge çalışmalarımızı artırmamız lazım. Maalesef bizim bugün bu ülkede bir molekülümüz yok. Övünebileceğimiz bir ilacımız yok. Bizim sektörlerden her konuda öne çıkan işler var ama buraya gelince nedense biz bir molekül üretemiyoruz. Acaba ilaç ham maddesi ürettiğimizde de kârlı mıyız, zararlı mıyız, satabileceğimiz ülke var mı? O da tartışılır. Neden? Çünkü bugün Hindistan ve Çin’le mücadele edemiyorsunuz. Şu anda Çin 450 tane orta ölçekte ilaç ham maddesi üreten firmasını kapattı. O yüzden ilaç fiyatları ham madde açısından Türkiye’de artış gösterdi. Biz bu dertlerimizi anlata anlata yüzde 26,4 zammı böyle aldık. Burada herkes elini taşın altına koyarak yaklaştı konuya.”