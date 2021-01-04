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Sağlık İlaç raporu nereden, nasıl alınır? İlaç raporu nereden, nasıl iptal edilir?
Sağlık

İlaç raporu nereden, nasıl alınır? İlaç raporu nereden, nasıl iptal edilir?

İlaç raporu nereden, nasıl alınır? İlaç raporu nereden, nasıl iptal edilir? Düzenli ilaç kullanan ve hastaneye sürekli giden kişilerin merak ettiği konulardan birisi de ilaç raporu almaya ilişkin detaylardır. İlaç raporuna ilişkin detaylar, özellikle kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlar uzun süre kullanıldığı için birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, İlaç raporu nereden, nasıl alınır? İlaç raporu nereden, nasıl iptal edilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:17:00 -
İlaç raporu nereden, nasıl alınır? İlaç raporu nereden, nasıl iptal edilir?

Düzenli ilaç kullanan ve hastaneye sıklıkla giden kişiler, ilaç raporu almaya ilişkin detayları araştırıyor. Özellikle kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar uzun süre kullanıldığı için doktor raporu ile yazılır.

İlaç raporu nereden, nasıl alınır?

İlaç raporu almak ya da ilaç raporunu devam ettirmek için hastalığınızdan sorumlu doktora gitmeniz gerekir.  İlacınızın uygun doktorundan randevu aldıktan sonra doktorunuz sizden bazı test ve tahliller isteyebilir. Tahlillerin tamamlanmasından sonra doktor belli bir süreyle sınırlı raporu vermektedir.

Aile hekiminden ilaç raporu alınır mı?

Aile hekimlerinin ilaç raporu yazma yetkisi bulunmamaktadır. Devlet ve üniversite hastaneleri doktorları ilaç raporu verebilir.

Özel hastaneden ilaç raporu alınır mı?

Özel hastaneden de ilaç raporu alınabilir. Özel hastanelerde muayene ücretinin yanı sıra tahlillere de ücret alındığından dolayı rapor alma işlemi ücretli olarak yapılır.

İlaç raporu için gerekli belgeler nelerdir?

İlaç raporu almak için yalnızca kimlik belgesi ile randevu almak ve hastaneye başvuruda bulunmak yeterlidir.

E-Devlet ilaç raporu sorgulama nereden, nasıl yapılır?

E-Devlete şifre ve T.C. kimlik bilgileri ile giriş yaptıktan sonra SGK İlaç Raporu Sorgulama sayfasına giriş yapıp ilaç raporunuzu sorgulayabilirsiniz.

İlaç raporu süresi dolmadan yenilemek mümkün mü?

İlaç raporunun yenisi alınabilmesi için alınan raporunun süresinin dolması gerekir. Süresi dolan raporlar için doktora giderek yeni raporu alabilirsiniz. İlaç raporunun süresi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

İlaç raporu nasıl iptal edilir?

İlaç raporunun iptali için öncelikle doktorunuza gitmeniz gerekecektir. Ayrıca SGK’ya yazarak da raporunuzu iptal ettirmeniz mümkündür.

İlaç raporu ne kadar süre geçerli olur?

İlaç raporları genellikle 3-6-9 ya da 12 aylık olarak verilir. Süresi biten ilaç raporları bu sürenin bitiminden sonra yenilenir. İlaçların süresi bitmeden 15 gün öncesinden doktora giderek raporunuzu yeniletebilirsiniz. Raporunuz devam ediyorsa ilacı aile hekimi de yazabilir. İlacı yazdırdıktan sonra eczaneye giderek ilacı alabilirsiniz.

İlaç yazdırmak için doktordan randevu almak mı gerekiyor?

Randevusuz da doktorlar ilaç yazabiliyor. Fakat hastanede sıra beklememek ve işinizi daha hızlı halletmeniz adına doktora gitmeden önce randevu almanız daha doğru olacaktır.

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