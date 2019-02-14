İlaç fiyatlarına yeni düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Şubat’tan geçerli olmak üzere ilaç fiyatlarında yüzde 26,4 oranında kur güncellemesi yapılacağını açıkladı. Yerli ve yabancı üreticilerin öngörülebilir bir yatırım sürecine girmeleri için böyle bir adım attıklarını dile getiren Koca, “Bu konuda özellikle önümüzdeki dönem uygulama noktasında bir gayret içinde olacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu. Son birkaç haftadır ilaç konusunda bazı sıkıntıların yaşandığını dile getiren Koca, “Bu çerçevede özellikle sahada 900 denetim elemanımız aktif olarak devrede oldu. İdari olarak ceza kestiğimiz kuruluşlar oldu. Denetimlerimizi yine devam ettiriyor olacağız. Bundan sonraki süreçte üretici paydaşlarımızla görüşmelerimiz de sürecek. Benzer ilaç sıkıntısının yaşanacağını düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.