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İlaç fiyatlarına yeni düzenleme

Yerli ve yabancı üreticilerin öngörülebilir bir yatırım sürecine girmeleri adına ilaç fiyatlarında yüzde 26,4 oranında kur güncellemesi yapılacak.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:18
İlaç fiyatlarına yeni düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Şubat’tan geçerli olmak üzere ilaç fiyatlarında yüzde 26,4 oranında kur güncellemesi yapılacağını açıkladı. Yerli ve yabancı üreticilerin öngörülebilir bir yatırım sürecine girmeleri için böyle bir adım attıklarını dile getiren Koca, “Bu konuda özellikle önümüzdeki dönem uygulama noktasında bir gayret içinde olacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu. Son birkaç haftadır ilaç konusunda bazı sıkıntıların yaşandığını dile getiren Koca, “Bu çerçevede özellikle sahada 900 denetim elemanımız aktif olarak devrede oldu. İdari olarak ceza kestiğimiz kuruluşlar oldu. Denetimlerimizi yine devam ettiriyor olacağız. Bundan sonraki süreçte üretici paydaşlarımızla görüşmelerimiz de sürecek. Benzer ilaç sıkıntısının yaşanacağını düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:18
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  2. ilaç fiyatları

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