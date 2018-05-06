İlaç almadan yüksek tansiyonu düşürmenin yolları

Tansiyon değerleri 14-9 ve üzerinde olması durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır. Fakat hipertansiyon rahatsızlığını sık sık yaşıyorsanız doğa yollara başvurarak bu durumun ciddiyetini azaltabilirsiniz.

NAR SUYU KÜRÜ

Nar, içerdiği vitaminler sayesinde kanın oksitlenmesini önler. Vücuttaki kan akış hızını dengeleyerek kalp sağlığını korur. Uzmanlar, narın kendisini tüketmek yerine suyunun içilmesinin daha faydalı olacağını belirtiyorlar. Taze olarak hazırladığınız nar suyuyla beraber 6 yaprak marulu akşam yemeğinden 1 saat önce tüketebilirsiniz.

PANCAR SUYU KÜRÜ

Pancar suyunun yüksek tansiyonu dengelediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Pancar içerdiği mineraller sayesinde kan basıncını düşürür. Aynı zamanda damarları genişleterek kanın rahat bir şekilde dolaşmasına yardımcı olur. Böylece yüksek tansiyonla birlikte görülen bayılma, hafıza kaybı, görme bozuklukları ve kalp çarpıntıları gibi rahatsızlıkları da önlemiş olur. Gün içerisinde aç karnına bir barda tüketilmelidir.

ZEYTİN YAPRAĞI KÜRÜ

3 adet zeytin yaprağını kaynattıktan sonra içine limon sıkarak günde üç bardak tüketebilirsiniz.