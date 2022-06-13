İl ve ilçe nüfus müdürlükleri YKS sınav günü açık mı? YKS sınav günü nüfus müdürlükleri açık olacak mı?

YKS sınavı için geri sayım sürüyor. Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyenler ÖSYM tarafından 18 ve 19 Haziran’da gerçekleştirecek YKS sınavına katılacak. 2022-YKS'ye gireceklerin sayısı 635 bin 522 aday artışıyla geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2021-YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903 iken bu yıl 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvuruda bulundu. YKS sınavına girecek adaylar bir yandan YKS sınav soruları nasıl olacak? YKS kolay mı olacak zor mu? sorularını sorarken bir yandan da YKS sınav günü nüfus müdürlükleri açık olup olmayacağını merak ediyor.

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri YKS sınav günü açık mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav yapılacak binaların çevresinde sınav günü emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını vurguladı. Sınav günleri aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ve zamanında ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlüklerinin gerekli tedbirleri alacağına dikkati çeken Aygün, şu değerlendirmelerde bulundu: "T.C Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C Kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacaktır. 2022-YKS'nin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarımız kendi sorumluluk alanları içerisinde gereken önlemleri almaktadır. Tüm kurumlarımıza katkıları için teşekkür ederim."