  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi sınava (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19 Mayıs tarihlerinde 10.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:39:56 -
İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi sınava (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19 Mayıs tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulacağı bildirildi.


Konuyla ilgili Adana Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu 18-19 Mayıs tarihlerinde 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.


Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il ve ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı