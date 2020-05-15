İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi sınava (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19 Mayıs tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulacağı bildirildi.

Konuyla ilgili Adana Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu 18-19 Mayıs tarihlerinde 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il ve ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.”