İl Sağlık Müdürü Hülür’den Kemer’de Korona virüs açıklaması

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Kemer ilçemizde Mart ayında tespit edilen bir Covid-19 pozitif vakamız olmuştur. Bunun dışında hiçbir vaka tespitimiz olmamıştır" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, “Kemer’de Covid vakası arttı” iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Hülür, vakaların görülmeue başlamasıyla birlikte Türkiye’de çok sayıda önlem alındığını belirterek, "İlimizde de aldığımız önlemler ve oluşan vakaların yakından takibi sayesinde bu süreci en başarılı geçirmiş illerin başında gelmekteyiz. Antalya Valiliğimiz öncülüğünde diğer tüm kurumlarla işbirliği bu başarının en temel öğelerinden biridir. Halkımızın da duyarlı davranışları ve kurallara uyum sağlamaları sonucu en az vaka ile büyük bir başarı sağladık. Kemer ilçemizde Mart ayında tespit edilen bir Covid-19 pozitif vakamız olmuştur. Bunun dışında hiçbir vaka tespitimiz olmamıştır. Sağlık Bakanlığımız tarafından 81 ilde TÜİK’in belirlediği ve örneklem yöntemi ile hanelerde yaptırdığı tarama testi ise Kemer ilçemizde tamamlanmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır. Mesafe + maske + hijyen kuralları bundan böyle yaşamımızın olmazsa olmazları. Vatandaşlarımız tedbirli davranışlarının çok büyük önem arz ettiği bugünlerde sosyal mesafemizi korumaya, maske takmaya ve ellerimizi yıkamaya daha da özen göstermeliyiz" ifadelerinde bulundu.