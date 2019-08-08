İl Müdürlerinden Rektör Uysal’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti Kütahya SGK İl Müdürü İsmail Sayar, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) RektörüProf.

Kütahya SGK İl Müdürü İsmail Sayar, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) RektörüProf. Dr. Kazım Uysal’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede İl Müdürleri Rektör Kazım Uysal’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunup, görevinde başarılar diledi.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Uysal, İl Müdürlerine teşekkür etti.

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