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İl Jandarma Komutanı Erol, Nevşehir Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

Nevşehir İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jan.

10 Eylül 2019 Salı 16:19
İl Jandarma Komutanı Erol, Nevşehir Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

Nevşehir İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jan. Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.


Nevşehir İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Yüksel Yiğit’in Van İl Jandarma Komutanlığına atanmasının ardından bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jan. Kıdemli Albay Hüsamettin Erol yeni görevine başladı. Daha önce Jandarma Teftiş Kurulları Başkanlığı Özel İnceleme Müfettişi olarak görev yapan Jan. Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.


Belediye Başkanı Arı, ziyarette Kıdemli Albay Erol’u tebrik ederek yeni görevinden başarılar diledi. Erol ile bir süre sohbet eden Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar ve çeşitli projelere ilişkin bilgiler verdi. Arı, sahip olduğu değerler itibariyle bir dünya şehri olan Nevşehir’in aynı zamanda huzurlu ve güvenli bir şehir olduğuna dikkat çekti. Arı, şehrin huzurlu ve güvenli bir konumda olması yönünde çaba harcayan emniyet ve jandarma ekiplerinin bu noktada önemli bir görev üstlendiğini belirtti.


Arı’ya teşekkür eden Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jan. Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonrada Nevşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:19
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