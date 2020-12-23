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Sağlık İl il koronavirüs vaka sayısı | Trabzon vaka sayısı kaç?
Sağlık

İl il koronavirüs vaka sayısı | Trabzon vaka sayısı kaç?

İzmir koronavirüs vaka sayısı | 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde alınan kararlarla başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere pek çok tedbir uygulanıyor. Uygulanan tedbirlerin de günlük rakamlara yansıdığı uzmanlarca belirtiliyor. Elbette önceki haftalardaki yüksek vaka sayısı vefat sayılarını da olumsuz yansıdı. Vatandaşlar yaşadıkları illerde durumun ne olduğunu merak ediyor. Peki, hangi ilde kaç vaka var? | Koronavirüs en çok vaka olan ille | Koronavirüs vakalarının azaldığı iller

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:27:00 -
İl il koronavirüs vaka sayısı | Trabzon vaka sayısı kaç?

Koronavirüs vaka sayısı | Ülkemizde ilk koronavirüs 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından Sağlık Bakanlığı güncel verileri her akşam paylaşıyor. Vatandaşlar genel verilerden ziyade bölgesel rakamları da merak ediyor. Peki, hangi ilde kaç koronavirüs vakası var?| Koronavirüs vaka sayısı güncel

İl il koronavirüs vaka sayısı | Trabzon vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla illerin koronavirüse ilişkin güncel durumunu ele aldıklarını belirtti.

"Bu illerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor." ifadesini kullanan Koca, İzmir'de günlük vaka sayısının son bir hafta içinde yüzde 30 azaldığını, yatak doluluk oranının yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 77 olduğunu kaydetti.

Trabzon'da vaka sayılarının yüzde 25 düştüğünü, yatak doluluğunun yüzde 52, yoğun bakım doluluğunun yüzde 72 olduğunu aktaran Koca, İzmir ve Trabzon'da tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Samsun'da vaka sayısının yüzde 35 düştüğünü, yatak doluluğunun yüzde 62, yoğun bakım doluluğunun yüzde 80 olarak gerçekleştiğini belirten Koca, Hatay'da ise vaka sayısındaki düşüşün yüzde 40'a ulaştığını, yatak doluluğunun yüzde 85, yoğun bakım doluluğunun yüzde 77 olduğunu kaydetti. Koca, "Samsun ve Hatay'da ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım." ifadelerini kullandı.

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