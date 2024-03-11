İl il iftar sahur vakitleri
Mübarek ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü tutulan ilk oruçla başladı. Milyonlar ise yaşadıkları illerde orucun saat kaçta açılanacağını merak ediyor. İşte, 81 ilde iftar ve sahur vakitleri...
Mübarek ramazan ayı tüm huzuru ve bereketiyle geldi. On bir ayın sultanı sebebiyle pek çok kişi iftar yani akşam ezanı saatini araştırmaya başladı. İşte, İl il iftar vakitleri...
Adana
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.49
12 Mart Salı imsak vakti 05.28
Adıyaman
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11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.37
12 Mart Salı imsak vakti 05.15
Afyonkarahisar
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.08
12 MArt Salı imsak vakti 05.45
Ağrı
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.17
12 MArt Salı imsak vakti 04.54
Amasya
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.46
12 Mart Salı imsak vakti 05.22
Ankara
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.58
12 MArt Salı imsak vakti 05.35
Antalya
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.08
12 MArt Salı imsak vakti 05.46
Ardahan
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.18
12 Mart Salı imsak vakti 04.54
Artvin
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.22
12 Mart Salı imsak vakti 04.58
Aydın
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.19
12 Mart Salı imsak vakti 05.57
Balıkesir
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.18
12 Mart Salı imsak vakti 05.55
Bartın
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.59
12 Mart Salı imsak vakti 05.35
Batman
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.26
12 Mart Salı imsak vakti 05.04
Bayburt
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.28
12 Mart Salı imsak vakti 05.05
Bilecik
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.09
12 Mart Salı imsak vakti 05.46
Bilecik
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.28
12 Mart Salı imsak vakti 05.05
Bingöl
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.09
12 Mart Salı imsak vakti 05.46
Bitlis
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.21
12 Mart Salı imsak vakti 04.59
Bolu
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.03
12 Mart Salı imsak vakti 05.39
Burdur
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.09
12 Mart Salı imsak vakti 05.47
Bursa
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.13
12 Mart Salı imsak vakti 05.50
Çanakkale
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.24
12 Mart Salı imsak vakti 06.00
Çankırı
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.55
12 Mart Salı imsak vakti 05.31
Çorum
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.55
12 Mart Salı imsak vakti 05.31
Denizli
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.14
12 Mart Salı imsak vakti 05.52
Diyarbakır
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.29
12 Mart Salı imsak vakti 05.07
Düzce
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.04
12 Mart Salı imsak vakti 05.41
Edirne
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.22
12 Mart Salı imsak vakti 05.58
Elazığ
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.09
12 Mart Salı imsak vakti 05.46
Erzincan
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.32
12 Mart Salı imsak vakti 05.06
Erzurum
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.25
12 Mart Salı imsak vakti 05.01
Eskişehir
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.08
12 Mart Salı imsak vakti 05.46
Gaziantep
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.41
12 Mart Salı imsak vakti 05.19
Giresun
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.36
12 Mart Salı imsak vakti 05.11
Gümüşhane
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.32
12 Mart Salı imsak vakti 05.07
Hakkari
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.16
12 Mart Salı imsak vakti 04.53
Hatay
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.46
12 Mart Salı imsak vakti 05.25
Iğdır
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.14
12 Mart Salı imsak vakti 04.50
Isparta
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.07
12 Mart Salı imsak vakti 05.46
İstanbul
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.14
12 Mart Salı imsak vakti 05.49
İzmir
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.22
12 Mart Salı imsak vakti 05.59
Kahramanmaraş
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.43
12 Mart Salı imsak vakti 05.21
Karabük
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.59
12 Mart Salı imsak vakti 05.34
Karaman
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.58
12 Mart Salı imsak vakti 05.36
Kars
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.17
12 Mart Salı imsak vakti 04.53
Kastamonu
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.54
12 Mart Salı imsak vakti 05.29
Kayseri
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.48
12 Mart Salı imsak vakti 05.25
Kırıkkale
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.55
12 Mart Salı imsak vakti 05.32
Kırklareli
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.20
12 Mart Salı imsak vakti 05.55
Kırşehir
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.54
12 Mart Salı imsak vakti 05.30
Kilis
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.42
12 Mart Salı imsak vakti 05.21
Kocaeli
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.10
12 Mart Salı imsak vakti 05.45
Konya
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.01
12 Mart Salı imsak vakti 05.38
Kütahya
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.10
12 Mart Salı imsak vakti 05.47
Malatya
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.37
12 Mart Salı imsak vakti 05.14
Manisa
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.21
12 Mart Salı imsak vakti 05.58
Mardin
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.28
12 Mart Salı imsak vakti 05.06
Mersin
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.52
12 Mart Salı imsak vakti 05.30
Muğla
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.17
12 Mart Salı imsak vakti 05.55
Muş
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.25
12 Mart Salı imsak vakti 05.01
Nevşehir
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.52
12 Mart Salı imsak vakti 05.28
Niğde
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.52
12 Mart Salı imsak vakti 05.29
Ordu
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.38
12 Mart Salı imsak vakti 05.13
Osmaniye
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.46
12 Mart Salı imsak vakti 05.24
Rize
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.27
12 Mart Salı imsak vakti 05.03
Sakarya
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.08
12 Mart Salı imsak vakti 05.43
Samsun
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.44
12 Mart Salı imsak vakti 05.19
Siirt
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.23
12 Mart Salı imsak vakti 05.00
Sinop
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.49
12 Mart Salı imsak vakti 05.23
Sivas
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.42
12 Mart Salı imsak vakti 05.18
Şanlıurfa
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.36
12 Mart Salı imsak vakti 05.13
Şırnak
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.21
12 Mart Salı imsak vakti 04.59
Tekirdağ
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.20
12 Mart Salı imsak vakti 05.55
Tokat
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.44
12 Mart Salı imsak vakti 05.19
Trabzon
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.31
12 Mart Salı imsak vakti 05.06
Tunceli
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.32
12 Mart Salı imsak vakti 05.09
Uşak
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.13
12 Mart Salı imsak vakti 05.50
Van
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.17
12 Mart Salı imsak vakti 04.54
Yalova
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.13
12 Mart Salı imsak vakti 05.48
Yozgat
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.51
12 Mart Salı imsak vakti 05.27
Zonguldak
11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.02
12 Mart Salı imsak vakti 05.37