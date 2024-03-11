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Oruç İl il iftar sahur vakitleri
Oruç

İl il iftar sahur vakitleri

Yeniakit Publisher
2024-03-11 15:02:00 -
İl il iftar sahur vakitleri

Mübarek ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü tutulan ilk oruçla başladı. Milyonlar ise yaşadıkları illerde orucun saat kaçta açılanacağını merak ediyor. İşte, 81 ilde iftar ve sahur vakitleri...

Mübarek ramazan ayı tüm huzuru ve bereketiyle geldi. On bir ayın sultanı sebebiyle pek çok kişi iftar yani akşam ezanı saatini araştırmaya başladı. İşte, İl il iftar vakitleri...

Adana

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.49

12 Mart Salı imsak vakti              05.28

Adıyaman
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11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.37

12 Mart Salı imsak vakti              05.15

Afyonkarahisar

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.08

12 MArt Salı imsak vakti              05.45

Ağrı

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.17

12 MArt Salı imsak vakti              04.54

Amasya

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.46

12 Mart Salı imsak vakti              05.22

Ankara

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.58

12 MArt Salı imsak vakti              05.35

Antalya

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.08

12 MArt Salı imsak vakti              05.46

Ardahan

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.18

12 Mart Salı imsak vakti              04.54

Artvin

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.22

12 Mart Salı imsak vakti              04.58

Aydın

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.19

12 Mart Salı imsak vakti              05.57

Balıkesir

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.18

12 Mart Salı imsak vakti              05.55

Bartın

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.59

12 Mart Salı imsak vakti              05.35

Batman

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.26

12 Mart Salı imsak vakti              05.04

Bayburt

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.28

12 Mart Salı imsak vakti              05.05

Bilecik

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.09

12 Mart Salı imsak vakti              05.46

Bilecik

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.28

12 Mart Salı imsak vakti              05.05

Bingöl

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.09

12 Mart Salı imsak vakti              05.46

Bitlis

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.21

12 Mart Salı imsak vakti              04.59

Bolu

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.03

12 Mart Salı imsak vakti              05.39

Burdur

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.09

12 Mart Salı imsak vakti              05.47

Bursa

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.13

12 Mart Salı imsak vakti              05.50

Çanakkale

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.24

12 Mart Salı imsak vakti              06.00

Çankırı

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.55

12 Mart Salı imsak vakti              05.31

Çorum

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.55

12 Mart Salı imsak vakti              05.31

Denizli

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.14

12 Mart Salı imsak vakti              05.52

Diyarbakır

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.29

12 Mart Salı imsak vakti              05.07

Düzce

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.04

12 Mart Salı imsak vakti              05.41

Edirne

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.22

12 Mart Salı imsak vakti              05.58

Elazığ

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.09

12 Mart Salı imsak vakti              05.46

Erzincan

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.32

12 Mart Salı imsak vakti              05.06

Erzurum

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.25

12 Mart Salı imsak vakti              05.01

Eskişehir

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.08

12 Mart Salı imsak vakti              05.46

Gaziantep

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.41

12 Mart Salı imsak vakti              05.19

Giresun

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.36

12 Mart Salı imsak vakti              05.11

Gümüşhane

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.32

12 Mart Salı imsak vakti              05.07

Hakkari

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.16

12 Mart Salı imsak vakti              04.53

Hatay

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.46

12 Mart Salı imsak vakti              05.25

Iğdır

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.14

12 Mart Salı imsak vakti              04.50

Isparta

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.07

12 Mart Salı imsak vakti              05.46

İstanbul

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.14

12 Mart Salı imsak vakti              05.49

İzmir

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.22

12 Mart Salı imsak vakti              05.59

Kahramanmaraş

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.43

12 Mart Salı imsak vakti              05.21

Karabük

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.59

12 Mart Salı imsak vakti              05.34

Karaman

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.58

12 Mart Salı imsak vakti              05.36

Kars

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.17

12 Mart Salı imsak vakti              04.53

Kastamonu

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.54

12 Mart Salı imsak vakti              05.29

Kayseri

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.48

12 Mart Salı imsak vakti              05.25

Kırıkkale

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.55

12 Mart Salı imsak vakti              05.32

Kırklareli

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.20

12 Mart Salı imsak vakti              05.55

Kırşehir

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.54

12 Mart Salı imsak vakti              05.30

Kilis

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.42

12 Mart Salı imsak vakti              05.21

Kocaeli

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.10

12 Mart Salı imsak vakti              05.45

Konya

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.01

12 Mart Salı imsak vakti              05.38

Kütahya

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.10

12 Mart Salı imsak vakti              05.47

Malatya

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.37

12 Mart Salı imsak vakti              05.14

Manisa

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.21

12 Mart Salı imsak vakti              05.58

Mardin

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.28

12 Mart Salı imsak vakti              05.06

Mersin

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.52

12 Mart Salı imsak vakti              05.30

Muğla

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.17

12 Mart Salı imsak vakti              05.55

Muş

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.25

12 Mart Salı imsak vakti              05.01

Nevşehir

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.52

12 Mart Salı imsak vakti              05.28

Niğde

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.52

12 Mart Salı imsak vakti              05.29

Ordu

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.38

12 Mart Salı imsak vakti              05.13

Osmaniye

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.46

12 Mart Salı imsak vakti              05.24

Rize

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.27

12 Mart Salı imsak vakti              05.03

Sakarya

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.08

12 Mart Salı imsak vakti              05.43

Samsun

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.44

12 Mart Salı imsak vakti              05.19

Siirt

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.23

12 Mart Salı imsak vakti              05.00

Sinop

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.49

12 Mart Salı imsak vakti              05.23

Sivas

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.42

12 Mart Salı imsak vakti              05.18

Şanlıurfa

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.36

12 Mart Salı imsak vakti              05.13

Şırnak

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.21

12 Mart Salı imsak vakti              04.59

Tekirdağ

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.20

12 Mart Salı imsak vakti              05.55

Tokat

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.44

12 Mart Salı imsak vakti              05.19

Trabzon

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.31

12 Mart Salı imsak vakti              05.06

Tunceli

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.32

12 Mart Salı imsak vakti              05.09

Uşak

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.13

12 Mart Salı imsak vakti              05.50

Van

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.17

12 Mart Salı imsak vakti              04.54

Yalova

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.13

12 Mart Salı imsak vakti              05.48

Yozgat

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 18.51

12 Mart Salı imsak vakti              05.27

Zonguldak

11 Mart Pazartesi akşam ezanı 19.02

12 Mart Salı imsak vakti              05.37

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